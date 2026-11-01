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Resumen

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El Tesla Roadster estará disponible en dos versiones: Thrust y Rocket (la única que puede "volar"). (Foto: Tesla)
El Tesla Roadster estará disponible en dos versiones: Thrust y Rocket (la única que puede "volar"). (Foto: Tesla)
/ Tesla
Por Diego Barrio de Mendoza, Fernando Roca Canales

Cuando Elon Musk dijo que construiría un Roadster “volador” en 2018, la idea sonaba muy lejana. Para sus críticos, las pretensiones de Musk estaban más cerca de la ciencia ficción que de la realidad. Parecía haber tomar como inspiración el famoso DeLorean de “Volver al futuro”.

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