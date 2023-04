El joven de 21 años identificado por las autoridades estadounidenses como principal sospechoso de colgar cientos de documentos secretos del Pentágono en internet, Jack Teixeira, es un trabajador de una base militar aficionado a los videojuegos que quería impresionar a su grupo de amigos virtuales.

Teixeira fue arrestado el jueves por el FBI, después de que medios como The Washington Post publicaran extensos perfiles sobre el avatar del filtrador en la red social Discord, donde presuntamente publicó los documentos.

Según The New York Times, el joven no estaba motivado por su disconformidad con las acciones del Gobierno estadounidense, como ha sido el caso de anteriores filtraciones (WikiLeaks, los Papeles del Pentágono), y aunque revelan información sensible sobre la guerra de Ucrania, no parece que Teixeira tomara parte en el conflicto.

Miembros del grupo de Discord donde el sospechoso supuestamente filtró los documentos dijeron al periódico que las publicaciones eran “puramente informativas”.

Con todo, las filtraciones muestran detalles comprometedores de la estrategia ucraniana, y arrojan luz también sobre el espionaje de Estados Unidos a sus propios aliados, como Corea del Sur o Israel.

El foro estaba dedicado a discutir sobre videojuegos y armas de fuego, y en él se compartían con frecuencia “memes” racistas, según medios estadounidenses.

Al parecer, Teixeria se llevaba a casa documentos en papel de la base militar en la que trabajaba y los fotografiaba. Después compartía estas fotografías en el grupo virtual, en el que participan entre 20 y 30 personas, algunos adolescentes.

Su madre, hablando con The New York Times, confirmó que el joven había estado trabajando en el turno nocturno en una base de Cape Cod, y que recientemente había cambiado su número de teléfono.

En videos a los que ha tenido acceso The Washington Post se ve al chico practicando tiro con un rifle mientras grita insultos racistas y antisemitas.

Cuando el FBI registró la casa de Teixeira encontró varias armas de fuego.

El caso ha despertado dudas sobre cómo un joven que llevaba poco tiempo trabajando para el Pentágono ha podido tener acceso a material tan sensible.

El Pentágono considera la filtración de los documentos como un “acto criminal deliberado”, pero no ha explicado cómo un joven que lleva poco más de tres años en la Guardia Nacional de Massachusetts ha podido acceder a información clasificada que compromete a los aliados de Estados Unidos y dan detalles sobre los planes de Estados Unidos y la OTAN para reforzar la ofensiva antirusa en Ucrania.

Según The New York Times, Teixeira comenzó a trabajar para la Guardia Aérea Nacional de Massachusetts en octubre de 2021, en el Ala de Inteligencia 102.

Durante varios meses, los documentos se quedaron en el grupo de Discord, que requiere una invitación para entrar, hasta que recientemente uno de sus miembros, de 17 años, publicó varias docenas en un foro público de la misma red social.

De ahí se propagaron por canales de Telegram rusos y empezaron a atraer la atención de los medios.

La lluvia de filtraciones comenzó el viernes pasado, continuó el fin de semana y se ha prolongado esta semana.

El fiscal general estadounidense, Merrick Garland, aseguró este jueves, tras la detención del joven, que las acusaciones están relacionadas con la “presunta sustracción, retención y transmisión no autorizadas de información clasificada relativa a la defensa nacional”.

Está previsto que este viernes Teixera comparezca en un juzgado de Massachusetts para que le sean leídos los cargos por los que será procesado.