Cinco años de trabajo ha tomado desarrollar el portal conocido como el 'Google earth' del cuerpo humano. (Foto referencial: freepik.es)
Por Agencia EFE

Un portal de acceso libre y ya disponible en línea permite a científicos, médicos, educadores, estudiantes y público en general explorar órganos humanos intactos con un nivel de detalle sin precedentes, desde cerebros, pulmones, riñones o hígados completos hasta sus células individuales a nivel local.

