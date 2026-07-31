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Resumen

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Esta imagen microscópica muestra la punta del llamado "gusano del diablo".
Esta imagen microscópica muestra la punta del llamado "gusano del diablo".
/ Gaetan Borgonie. Nature, 2011
Por BBC News Mundo

Si pudieras perforar el suelo bajo tus pies y descender hacia la corteza terrestre, empezarías a sentirte incómodo con rapidez.

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