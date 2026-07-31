Si pudieras perforar el suelo bajo tus pies y descender hacia la corteza terrestre, empezarías a sentirte incómodo con rapidez.

A medida que la luz del sol desaparece y te acercas un poco más al núcleo fundido del planeta, la temperatura y la presión aumentan, mientras que las aguas subterráneas profundas llenan las grietas y cavidades de la roca.

A una profundidad abrasadora de 1,3 km, sería comprensible pensar que nada podría estar vivo allí abajo.

Pero, si tienes suerte, quizás te los encuentres: miles de millones de bacterias, que a veces forman mantos de un brillante color naranja o blanco.

Y, si pudieras sacar un microscopio, tal vez incluso observarías un diminuto gusano que utiliza apéndices situados alrededor de su boca para impulsarse sobre la roca.

Se trata de Halicephalobus mephisto, conocido como el “gusano del diablo”, que merodea en busca de microbios.

Aunque es minúsculo, apenas tan largo como el grosor de varios cabellos humanos, es una auténtica “ballena” dentro de este ecosistema liliputiense.

Cuando muere es probable que su cuerpo sea consumido por bacterias y otras formas de vida, contribuyendo a alimentar este extraño ciclo vital de organismos minúsculos.

Antes de la década de 1980, la mayoría de los biólogos no creía que existiera vida a más de unos 30 cms por debajo de la superficie.

El descubrimiento del gusano del diablo en 2011 supuso un cambio radical en nuestra comprensión de las profundidades de la Tierra.

“Si puedes encontrar un gusano ahí abajo, ¿qué más nos estaremos perdiendo?”, dijo Karen Lloyd, geomicrobióloga de la Universidad del Sur de California.

Gracias a una serie extraordinariamente afortunada de acontecimientos, los científicos lograron obtener descendencia de ese ejemplar del gusano y desde entonces los han estudiado con gran dedicación para comprender cómo esta consigue sobrevivir en las profundidades cálidas y oscuras de la Tierra.

Una imagen ampliada de docenas de gusanos de color azul brillante que se arrastran sobre una superficie rocosa rugosa de color marrón, rojo y dorado.

A principios de la década de 2000, el biólogo especializado en gusanos Gaetan Borgonie, fundador del instituto de investigación Extreme Life Isyensya, en Bélgica, recuerda que muchos científicos veteranos se burlaban de la idea de que pudiera existir algo más complejo en las profundidades de la Tierra.

Los primeros informes convincentes sobre la existencia de vida en el subsuelo profundo habían aparecido pocos años antes.

Entre ellos destacaba el hallazgo, en 1997, de bacterias a 2,8 km de profundidad en el interior de una perforación destinada a la extracción de gas.

Borgonie creía que un grupo de pequeños gusanos conocidos como nematodos o gusanos redondos podría existir también en las profundidades subterráneas.

La idea no estaba de moda en la comunidad científica, pero Borgonie, consciente de la extraordinaria resistencia de estos diminutos animales, consideró que merecía la pena investigarla.

En 2008, Borgonie unió fuerzas con otros expertos en formas de vida extremas para visitar la mina de oro Beatrix, en Sudáfrica.

Una vez en las profundidades de la mina, accedieron a perforaciones realizadas en las paredes para extraer agua a unos 37°C contenida en el interior de la roca y la hicieron pasar a través de filtros diseñados para capturar pequeños organismos vivos, recuerda Borgonie.

Tras filtrar más de 6.000 litros de agua, lograron capturar un único y diminuto gusano.

Poikilolaimus oxycercus, otro nematodo, también ha sido encontrado a más de un kilómetro de profundidad en Sudáfrica.

En otras dos minas sudafricanas, filtraron volúmenes de agua aún mayores, más de 12 millones de litros en una de ellas, y encontraron un pequeño número de especies diferentes de nematodos, junto con otros invertebrados, hongos y diversas formas de vida microscópicas.

La mayoría de estas especies también se pueden encontrar en ambientes superficiales.

Sin embargo, el gusano hallado en la mina Beatrix, cuya cola se había roto durante el proceso de filtración, era una especie desconocida para la ciencia y recibió el nombre de Halicephalobus mephisto.

Para un nematodo, una cola rota equivale a una sentencia de muerte.

Afortunadamente, aquel ejemplar era una hembra y, además, era partenogenética, es decir, capaz de reproducirse por sí sola sin necesidad de aparearse.

Antes de morir, puso ocho huevos viables, permitiendo así la obtención de descendencia.

Las exploraciones en las profundidades de la Tierra revelaron mucha más vida de la que los científicos creían que podía existir.

Algunos de los descendientes de este gusano han terminado en el laboratorio de John Bracht, investigador en genómica de la American University, en EE.UU.

Allí se crían en vasos de Petri bajo condiciones similares a las empleadas para el primo del gusano del diablo, Caenorhabditis elegans, una especie de nematodo ampliamente estudiada que vive en frutas en descomposición.

No obstante, existen algunas diferencias. El gusano del diablo no nada en el agua; en cambio, se adhiere a las paredes de los tubos de plástico, una capacidad que probablemente le ayuda a aferrarse a las rocas del subsuelo.

Un aspecto importante es que el gusano del diablo no prospera a temperatura ambiente. A 20°C, su crecimiento se ralentiza y tarda hasta ocho días en completar su ciclo de vida.

Por el contrario, prefiere temperaturas de 37°C, unas condiciones que normalmente resultan letales para Caenorhabditis elegans, pero en las que el gusano del diablo se reproduce cómodamente cada dos días.

Los científicos han encontrado varias especies de nematodos en la mina de oro Beatrix de Sudáfrica.

Estudiar una especie basándose únicamente en los descendientes de un solo individuo resulta complicado, especialmente cuando esos descendientes han permanecido alejados de su hábitat natural durante mucho tiempo.

Aun así, Bracht ha logrado identificar algunas pistas sobre cómo este gusano consigue sobrevivir en las profundidades del subsuelo.

Cuando él y sus colaboradores secuenciaron el ADN del gusano del diablo en 2019, descubrieron una cantidad inusualmente elevada de genes responsables de producir proteínas de choque térmico (heat-shock proteins en inglés), moléculas que protegen a otras proteínas de los daños provocados por temperaturas extremas.

Más recientemente, en 2024, el equipo de Bracht examinó con detalle otra molécula llamada complejo IV, fundamental para el consumo de oxígeno y el mantenimiento de los procesos vitales.

Mediante una serie de experimentos, Bracht comprobó que el complejo IV del gusano del diablo solo funciona de manera eficiente a temperaturas elevadas.

A temperatura ambiente, la molécula se desactiva, lo que ralentiza la producción de energía.

Esto explica por qué estos gusanos se muestran tan lentos y poco activos cuando se encuentran en esas condiciones.

En el agua que corría por las minas en profundidad se encontró una sorprendente diversidad de vida multicelular, incluyendo varios tipos de gusanos.

Bracht plantea la hipótesis de que ese mecanismo de desconexión podría constituir una estrategia de supervivencia.

“Están asegurándose de reproducirse más en el entorno que les resulta más favorable, que sería el más cálido”, explica.

Actualmente, también está investigando si la estrategia reproductiva partenogenética del gusano del diablo constituye otra herramienta de supervivencia.

Dado que estos gusanos pueden encontrarse muy raramente con otros individuos de su misma especie en las vastas extensiones del mundo subterráneo, este tipo de reproducción asexual podría ser, en ocasiones, la única forma que tienen de producir descendencia.

Bracht especula con la posibilidad de que existan machos del gusano del diablo, lo que permitiría cierta reproducción sexual cuando los individuos llegan a encontrarse, aunque hasta ahora no se ha descubierto ninguno.

En cualquier caso, estos gusanos ponen de manifiesto una extraordinaria capacidad de adaptación.

“En cualquier lugar donde exista una fuente de alimento y haya la posibilidad de que los animales lleguen hasta allí, los nematodos evolucionarán para ocupar ese nicho”, afirma.

Sigue siendo un misterio cómo estas formas de vida llegaron hasta allí.

Las investigaciones realizadas por Borgonie y la geobióloga Cara Magnabosco, del ETH de Zúrich (Suiza), sugieren que al menos algunos nematodos descienden desde los ambientes superficiales transportados por el agua, quizá favorecidos por las consecuencias de la actividad sísmica.

Por otro lado, muchas de las bacterias podrían haber permanecido allí durante mucho más tiempo.

Un estudio publicado en 2021 por la geomicrobióloga Maggie Lau y su equipo, del Instituto de Ciencia e Ingeniería de las Profundidades Marinas de China, reveló que la bacteria Desulforudis audaxviator, hallada en entornos subterráneos profundos de tres continentes distintos, presentaba una composición genética prácticamente idéntica en todos los casos, pese a que nunca ha sido detectada en la superficie terrestre.

Lau y sus colegas estiman que esta bacteria podría haber permanecido en la corteza terrestre desde la fragmentación del supercontinente Pangea, iniciada hace aproximadamente 165 millones de años, cuando los dinosaurios todavía dominaban el planeta.

E incluso si un asteroide capaz de aniquilar la vida impactara contra la Tierra y esterilizara completamente la superficie, la vida podría volver a surgir a partir de los organismos que habitan en las profundidades del subsuelo.

“Como seres humanos, pensamos que gobernamos el mundo, pero no es así”, afirma Van Heerden.

“Comprender que estos organismos han estado aquí durante millones, si no miles de millones, de años y que seguirán aquí mucho tiempo después de que nosotros hayamos desaparecido ha sido una lección de enorme humildad para mí”, concluye la experta.