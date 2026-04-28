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Anatolii Doroshenko es investigador en el Instituto para los Problemas de Seguridad de las Centrales Nucleares, en Ucrania.
Anatolii Doroshenko es investigador en el Instituto para los Problemas de Seguridad de las Centrales Nucleares, en Ucrania.
/ GETTY, NAS
Por BBC News Mundo

El reactor 4 de la Planta Nuclear de Chernóbil, quedó completamente destruido con la fatal explosión del 26 de abril de 1986. Pero a unos 10 metros de profundidad aún están los centros de control y monitoreo, que sobrevivieron al desastre.

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