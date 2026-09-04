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Resumen

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Tim Andrews se prepara para someterse a una cirugía en enero de 2025.
Tim Andrews se prepara para someterse a una cirugía en enero de 2025.
Por BBC News Mundo

Un riñón trasplantado de un cerdo ha funcionado dentro de un paciente durante 271 días, el período más largo registrado hasta la fecha, según señaló un equipo de médicos estadounidenses.

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