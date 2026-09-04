Un riñón trasplantado de un cerdo ha funcionado dentro de un paciente durante 271 días, el período más largo registrado hasta la fecha, según señaló un equipo de médicos estadounidenses.

Tim Andrews dijo que el trasplante le dio “esperanza” y le evitó meses de tener que ir al hospital para que le filtraran la sangre con una máquina de diálisis.

El equipo del hospital Mass General Brigham afirma que su trabajo demuestra que los órganos de cerdo pueden utilizarse como un “puente” hasta que se disponga de un trasplante humano.

Pero el órgano de cerdo acabó fallando y tuvo que ser extraído, por lo que Andrews necesitó un breve periodo de diálisis antes de que se encontrara un donante.

Médicos y científicos están explorando el xenotrasplante, es decir, el uso de órganos de otras especies, debido a la escasez de órganos humanos.

En Estados Unidos, alrededor de 100.000 personas están en lista de espera para un riñón, mientras que solo se realizan 25.000 trasplantes al año. En Reino Unido, por ejemplo, más de 7.000 personas se encuentran en la lista de espera para un trasplante de riñón.

Se trata de una situación generalizada que se repite en muchos lugares del mundo.

A Andrews le anticiparon que podría tardar siete años en llegar a lo más alto de la lista, pero que la gente vive, de media, solo cinco años en diálisis.

“Tenía poco tiempo... y eso resulta muy deprimente”, reconoció.

Pero describió la idea del trasplante de cerdo como “esperanzadora” y “la luz al final del túnel”.

“La esperanza es lo más importante, la oportunidad de liberarse de la máquina [de diálisis] y vivir la vida.”

El riñón donado había sido extraído de un cerdo genéticamente modificado para hacerlo apto para la donación humana.

Los cirujanos conectaron el riñón de cerdo a los vasos sanguíneos del cuerpo de Tim Andrews para que el órgano pudiera filtrar la sangre.

Los cerdos son considerados el animal ideal para el xenotrasplante. Sus órganos tienen aproximadamente el tamaño adecuado y existe una larga experiencia en su cría.

Pero no se puede simplemente ir a una granja, sacar un riñón de un cerdo e implantarlo en una persona. El cuerpo humano identificaría inmediatamente el órgano como extraño y desencadenaría un devastador ataque inmunitario que destruiría el riñón.

Se pondría negro en cuestión de minutos, ya que se perforarían todas las células y el órgano se coagularía desde el interior.

Así, los investigadores han desarrollado cerdos miniatura de Yucatán que han sido sometidos a 69 modificaciones genómicas para “humanizar” sus órganos.

Estas modificaciones eliminan algunas características de las células porcinas que nuestro sistema inmunitario detecta y ataca.

Añaden ADN humano que actúa como una red de camuflaje para ayudar a ocultar el tejido porcino del sistema inmunitario y, mediante ajustes adicionales, desactivan los virus que se esconden dentro del ADN porcino para prevenir la infección.

Enfermedad terminal

Andrews padecía una enfermedad renal terminal como consecuencia de la diabetes tipo 2 y sus riñones estaban fallando.

Tenía 66 años cuando se sometió al xenotrasplante el 25 de enero de 2025.

Según los detalles publicados recientemente en la revista médica The Lancet, el riñón de cerdo trasplantado funcionó de inmediato.

El riñón siguió funcionando durante 271 días hasta que se lo extirparon en octubre de ese año. Tim necesitó diálisis durante 82 días hasta que recibió un órgano de un donante en enero de este año. Dicho órgano ha estado funcionando correctamente.

El doctor Leonardo Riella, del centro de ciencias de trasplantes del Hospital General de Massachusetts Brigham, afirmó que la escasez de órganos disponibles para trasplante significa que “estamos en una crisis”.

“Estamos trabajando muy duro para brindar esperanza y realmente creemos que el xenotrasplante puede ser una alternativa para los pacientes que no tienen un donante vivo, ya que potencialmente podríamos evitar la diálisis y lograr que reciban un trasplante”, agregó.

Un emocionado Tim Andrews y su esposa Karen se funden en un abrazo al salir del Hospital General de Massachusetts el 1 de febrero de 2025.

Hubo indicios tempranos de que el sistema inmunológico de Andrews estaba rechazando el órgano, pero eso se trató con éxito ajustando su medicación.

Sin embargo, después de unos seis meses, los vasos sanguíneos del riñón comenzaron a dañarse, el órgano se inflamó y entonces empezó a fallar.

No está claro el motivo exacto, ya que no había indicios de anticuerpos atacando el riñón del cerdo.

En su artículo publicado en The Lancet, los médicos afirman: “Este caso ilustra tanto las promesas como los desafíos que aún persisten en el xenotrasplante renal clínico”.