En el cada vez más competitivo mercado de los teléfonos de gama media, las marcas hacen de todo para destacar sus productos. Así asumí que sería el caso del Infinix Note 60 Pro, que utiliza una pantalla pixelada trasera con mascotas a lo ‘tamagotchi’ como factor diferenciador de sus rivales, pero tras unas semanas de prueba encuentro que esta característica paradójicamente oculta lo que es un celular bastante competente a un precio competitivo.

Aquí las características del equipo:

Categoría Características Tamaño y peso DIMENSIONES

162,37 x 77,17 x 7,36 mm (Black Torino)

162,37 x 77,17 x 7,45 mm (Otros colores)

PESO

201,7 g Plataforma CHIPSET: Snapdragon 7s Gen 4 (5G)

CPU: Octa-core (1*2,7 GHz, 3*2,4 GHz, 4*1,8 GHz)

GPU: GPU Adreno A810

PROCESO: 4nm Sistema operativo XOS 16, basado en Android 16 Red TECNOLOGÍA: 5.5G/5G/4.5G/4G/3G/2G Cámara CÁMARA TRASERA

Principal: 50 MP, f/1.59, 0.8 μm, campo de visión (FOV) de 78°, compatible con AF, compatible con OIS

Ultra gran angular: 8 MP, f/2.2, 1.12 μm, campo de visión (FOV) de 111.4°, compatible con AF



CÁMARA DELANTERA

13 MP, f/2.2, 1.12 μm, campo de visión (FOV) de 82°

FLASH

Flash trasero

MODOS DE ESCENA

Vlog, Video, Cámara IA, Retrato, Super Noche,

Cámara lenta, Time-lapse, Video dual,

Sky Shop, Pro, Panorama, Documentos,

Super Macro, Instantánea callejera

GRABACIÓN DE VÍDEO

Frontal: 4K/30 FPS, 1080p/30 FPS, 1080/60 FPS,

720p/30 FPS

Trasera: 4K/30 FPS, 1080p/30 FPS, 1080/60 FPS,

720p/30 FPS

Cámara lenta: 1080p/120 FPS Memoria RAM y ROM

12 GB de RAM + 12 GB de RAM ampliada + 256 GB de ROM

8 GB de RAM + 8 GB de RAM ampliada + 256 GB de ROM

TIPO DE RAM y ROM

LPDDR5 + UFS 2.2 Pantalla TAMAÑO: 6,78 pulgadas

PORCENTAJE DE PANTALLA: 93,18 %

RESOLUCIÓN: 1,5K 1208 × 2644

FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN: 60 Hz/90 Hz/120 Hz/144 Hz

TIPO: LTPS

MATERIAL: AMOLED

CRISTAL DE PROTECCIÓN

Corning® Gorilla® Glass 7i

BRILLO MÁXIMO: 700 nits (típico), 1600 nits (brillo HBM),

4500 nits (brillo máximo)

GAMA DE COLORES: 100 % DCI-P3 Batería CAPACIDAD (TÍPICA): 6000 mAh (TÍPICA)

CARGA: Máx. 90 W

CARGA INVERSA: Sí, máx. 7,5 W

CARGA INALÁMBRICA: Máx. 30 W

CARGA INVERSA INALÁMBRICA: Sí, máx. 5 W Conexión RANURA PARA TARJETAS SIM: 2 nano SIM

NAVEGACIÓN GPS: Sí

Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 (a/b/g/n/ac/ax)

BLUETOOTH: Bluetooth 5.4

PUERTO USB: USB tipo C

OTG: Sí

AURICULARES: Sí, tipo C

FM: Sí

NFC: Sí Sensores y herramientas SENSOR G: Sí

BRÚJULA ELECTRÓNICA: Sí

GIRÓSCOPO: Sí

SENSOR DE LUZ: Sí

SENSOR DE PROXIMIDAD: Sí

HIMBRILLA DACTILAR: Sí, huella dactilar en pantalla

MOTOR: Sí, motor del eje X

EMISOR DE INFRARROJOS: Sí

MONITOR DE SALUD: Sí Resistencia a salpicaduras, agua y polvo IP64 Precio (estimado) S/.1.899 - 2.300 aprox.

Diseño

El diseño del Infinix Note 60 Pro le resultará considerablemente familiar para quienes siguen el rubro de los teléfonos inteligentes, al estar inspirado en el iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, algo que se hace más evidente cuando se ven fotos del dispositivo en un distintivo color naranja similar al que Apple utilizó para marcar diferencia esta generación, aunque en mi caso recibí como modelo de prueba un ejemplar en un atractivo color azul “océano profundo”.

Vista lateral del celular, mostrando el botón de encendido y volumen, así como el sensor de salud. / Juan Luis Del Campo

Inspiración y no copia es una palabra importante en este asunto, ya que el Infinix Note 60 Pro difiere de su musa en dos distintivas maneras. La primera, de la que explicaremos más adelante, en en su suite de cámaras, que difieren en potencia, forma y configuración del producto de Apple. La segunda es una curiosa pantalla en el módulo de fotos que han llamado Active Matrix, un nombre rimbombante para lo que es esencialmente un panel de 288 luces LED capaz de mostrar imágenes pixeladas en la parte posterior del dispositivos.

La pantalla posterior del celular también sirve para ver la hora. / Juan Luis Del Campo

Su principal función al estar activada es mostrarnos un ménagerie de animales como perros, gatos y leones en un estilo que a aquellos con algunos años encima les recordará a los famosos Tamagotchis, aquellas mascotas virtuales que dominaron la atención de los niños a mediados de los 90, pero la pantalla también puede servir para mostrar información más relevante como la hora, el estado de la batería del celular e incluso para jugar algunos simples juegos. Es un punto encantador, aunque con utilización limitado, sobre todo si se toma en cuenta que las ocasiones en las que veremos la parte de atrás de nuestro celular en su uso cotidiano son contadas, al menos por mi lado.

Es una adición aparentemente simple, y quizás no muy utilizada en mi tiempo con el equipo, pero encontré que de tanto en tanto ver a un pequeño león desplazarse por la parte posterior del dispositivo le suma bastante personalidad al celular.

En cuanto al tamaño, en Infinix Note 60 Pro mide 162,37 x 77,17 x 7,45 milímetros, que lo ponen en medio entre el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max. Es también liviano, pesando 201,7 gramos con un cuerpo elaborado de aluminio, y se siente notablemente equilibrado al sujetarlo en la mano, algo que sorprendemente no todos los celulares toman en consideración al sacar sus equipos.

Vista del sistema operativo del Infinix Note 60 Pro. / Juan Luis Del Campo

Imagen y sonido

El Infinix Note 60 Pro cuenta con una pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas (2.644x1.208 píxeles) con una tasa de refresco de 144Hz y una resolución de 1,5K. El dispositivo también llega a los 4.500 nits de máximo brillo, lo que permite que se vea claramente incluso en situaciones luminosamente complicadas como el exterior durante un día soleado.

La pantalla AMOLED del celular da una grata experiencia al ver videos. / Juan Luis Del Campo

Lo que es ideal, porque el celular ofrece una buena imagen en la que destaca, paradójicamente, sus profundos negros en contraste con sus colores vivaces que lo hacen apropiado para no solo navegar por internet o realizar las funciones usuales de estos dispositivos, sino también para disfrutar de videojuegos o ver series y películas.

Esta atención de la imagen también parece extenderse al sonido, con el Infinix Note 60 Pro utilizando parlantes de la marca JBL para asegurar la alta fidelidad del sonido. Ubicados en la parte superior e inferior del aparato, estos altavoces presentan un desempeño bastante decente, sin distorsiones notables al escuchar música o al ver video, aunque mostrando el mismo sonido algo plano que caracteriza a los celulares en general, sobre todo a la hora de intentar reproducir frecuencias más graves. En total, es un paquete bastante decente comparable, y en ocasiones superior, a otros celulares de rango medio.

Cámaras

El Infinix Note 60 Pro no rompe el paradigma con sus cámaras. En la parte delantera cuenta con una cámara selfie de 13MP y apertura de f/2,2, mientras que en la parte trasera cuenta con una cámara principal de 50MP y f/1,59 acompañada de un gran angular de 8MP y f/2,2, algo que hemos visto en incontables ocasiones.

Esto no significa que el teléfono tome malas fotos y al contrario, encontramos que en general el resultado de las fotografías era más favorable que lo contrario, con fotos nítidas y de colores vibrantes.

Quedé gratamente sorprendido de su modo nocturno, denominado Super Night, que permite tomar fotografías nítidas en condiciones de baja luz, aunque con una comprensible aumento en el pixelado en algunas áreas.

Cabe señalar que aparte de fotografías, el Infinix Note 60 Pro también permite grabar videos de resolución 4K a 30 fps.

Experiencia de usuario y desempeño

No solo el exterior del Infinix Note 60 Pro parece inspirado en sus competidores, con su sistema operativo XOS parece haber tomado más de una idea del de la compañía de la manzana, incluyendo su estética de “cristal líquido”, aunque felizmente esto finalmente termina favoreciendo la experiencia del usuario al presentar un UI bastante intuitivo que resultará familiar para usuarios tanto de Android y iOS.

Mientras tanto, el desempeño del teléfono es también considerable, dejando atrás los chips de MediaTek del pasado por un Snapdragon 7s Gen 4 (4nm) con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, lo que permite un funcionamiento fluido incluso utilizando varias aplicaciones simultáneamente.

Este poderío también se traduce en mayores capacidades para jugar videojuegos gracias a un GPU Adreno A810 que permite, por ejemplo, jugar sin problemas videojuegos pesados como “Genshin Impact” manteniendo un FPS elevado de 60 fps en gráficos medianos y de 40-45 fps con gráficos en muy alto.

El énfasis en los videojuegos se ve en la adición de X Boost AI, un modo especializado en videojuegos que se activa cuando uno empieza una de estas aplicaciones. Cuenta con tres modos con diferentes potencias que van desde Ahorro de energía - > Equilibrado - > Rendimiento. El modo también cuenta con opciones ya conocidas como rechazar automáticamente llamadas, ocultar notificaciones y más para hacer la experiencia sin interrupciones.

El Infinix Note 60 Pro está lleno de opciones para los 'gamers', entre ella una éticamente dudosa pero ciertamente útil para crear macros en cualquier juego del celular. / Juan Luis Del Campo

Capacidades IA

Pero las opciones interesantes se encuentran bajo la pestaña de Caja mágica IA que permite hacer ‘trampas’ como por ejemplo “Acelerar diálogo” en el juego, “Recogida automática” de objetos, “Bloquear en ejecución” (esencialmente un autorun) y “Descongelar” que aseguran ayuda a descongelar tu personaje, pero no tuve ocasión para probarlo.

Además, aparte tiene una opción “Combo de una sola presión” que permite grabar una serie de comandos - o gestos en la pantalla táctil - y reproducirlos con la presión de un solo botón. El comando incluso admite la posibilidad de abusar de esta opción, poniendo como advertencia “por favor utilice el combo de una sola pulsación de forma razonable para garantizar un juego limpio”.

Una curiosidad del teléfono es el contar con un sensor de salud en uno de sus lados, el cuál puede tomar medidas como ritmo cardíaco, niveles de oxígeno en la sangre y hasta niveles de estrés, los cuáles son enviados a la aplicación My Health para hacer un reportaje del estado del usuario y recomendaciones impulsadas por IA. Un representante de la compañía nos indicó que las mediciones tienen un margen de error de alrededor de 5%, y si bien en lo personal no pudimos comprobarlo con instrumentos médicos más precisos, podemos notar que las estadísticas mostrada por el sensor del Infinix Note 60 Pro eran similares a las presentadas por el reloj inteligente Huawei Watch 5.

El sensor de salud viene acompañado con una aplicación que lanza recomendaciones basado en tus mediciones. / Juan Luis Del Campo

No es esta la única función de inteligencia artificial del celular, quien tiene incorporado en XOS su agente IA Folax, el cuál presenta funciones que van desde responder preguntas, resumir páginas web y hasta darte consejos sobre lo que está ocurriendo en tu pantalla. Folax también tiene uno de los creadores de imagen simultáneamente más y menos restrictivos que he visto hasta la fecha, permitiendo solo la creación de una docena de imágenes por día, pero sin restringir la creación de imágenes por cuestiones de derechos de autor, como las imágenes que pongo a continuación demuestran.

Imágenes creadas por la IA del Infinix Note 60 Pro. / Juan Luis Del Campo

Otras funciones IA están relacionadas a la edición de fotos, con la opción de eliminar reflejos de fotografías e incluso objetos, así como ‘expandir’ las imágenes mediante inteligencia artificial generativa. La realidad es que en este aspecto encontré las funciones un poco torpes, siendo la más competente la de borrado de objetos, pero encontrando repetidas ocasiones donde el sistema no reconocía reflejos en las imágenes. Además, experimenté múltiples mensajes de error al intentar utilizar laAppkAAAA función de expandir la imagen con IA, algo que ocurrió en distintos días e incluso conectado al internet de mi hogar.

Batería

El celular cuenta con una batería de 6.000 mAH. Es una respetable capacidad para teléfonos de su rubro que se puede traducir, en nuestra experiencia, de entre tres y cuatro días de uso regular o alrededor de 20 horas de reproducción continua de videos.

Conclusión

El Infinix Note 60 Pro es una excelente opción para quienes buscan un teléfono inteligente a un precio más moderado, contando con un potente procesador Snapdragon, una pantalla destacable y una cámara decente, todo envuelto por un diseño que si bien no es el más original, definitivamente se ve (y siente) agradable.