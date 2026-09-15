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Resumen

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El Infinix Note 60 Pro, un teléfono de gama media con algunas sorpresas.
El Infinix Note 60 Pro, un teléfono de gama media con algunas sorpresas.
/ Juan Luis Del Campo
Por Juan Luis Del Campo

En el cada vez más competitivo mercado de los teléfonos de gama media, las marcas hacen de todo para destacar sus productos. Así asumí que sería el caso del Infinix Note 60 Pro, que utiliza una pantalla pixelada trasera con mascotas a lo ‘tamagotchi’ como factor diferenciador de sus rivales, pero tras unas semanas de prueba encuentro que esta característica paradójicamente oculta lo que es un celular bastante competente a un precio competitivo.

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