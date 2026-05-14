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Este documento informativo obtenido el 3 de diciembre de 2025 de la NASA muestra una imagen que simula cómo la luz de los satélites contamina las imágenes del universo captadas por los telescopios espaciales. La luz de los 500 000 satélites que la humanidad tiene previsto lanzar a la órbita terrestre en los próximos años podría contaminar casi todas las imágenes captadas por los telescopios espaciales, advirtieron los astrónomos de la NASA.. (Foto de la NASA / AFP)
Este documento informativo obtenido el 3 de diciembre de 2025 de la NASA muestra una imagen que simula cómo la luz de los satélites contamina las imágenes del universo captadas por los telescopios espaciales. La luz de los 500 000 satélites que la humanidad tiene previsto lanzar a la órbita terrestre en los próximos años podría contaminar casi todas las imágenes captadas por los telescopios espaciales, advirtieron los astrónomos de la NASA.. (Foto de la NASA / AFP)
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Por Agencia EFE

La contaminación de hollín provocada por los satélites de ‘megaconstelación’, que se lanzan en masa al espacio desde 2019, se acumula rápidamente en la atmósfera superior y representa el 42% del impacto climático total del sector espacial.

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