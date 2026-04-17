Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

Mario Salcedo, un inversor de origen cubano, lleva más de 25 años viviendo de forma permanente en cruceros alrededor del mundo. Lo que comenzó como una experiencia puntual terminó convirtiéndose en su estilo de vida: desde entonces, ha enlazado más de 1.100 travesías y ha hecho del mar su hogar.

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