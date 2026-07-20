00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Muchas directrices oficiales sobre el significado de frases valoran una "posibilidad realista" como equivalente a entre el 40% y el 50%.
Muchas directrices oficiales sobre el significado de frases valoran una "posibilidad realista" como equivalente a entre el 40% y el 50%.
/ Unsplash
Por BBC News Mundo

Si te dijera que el triunfo de tu equipo preferido en la final de un Mundial de fútbol es posible, ¿te alegrarías? ¿O preferirías que te dijera que es probable? Qué tal si te digo que muy posible... ¿es mejor que ‘probable’?

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.