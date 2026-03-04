Resumen

Por Agencia EFE

Planificar un viaje hablando con un asistente virtual, dejar la maleta sin pasar por mostradores, cruzar el aeropuerto sin enseñar el pasaporte y que te acompañe un robot hasta la puerta de embarque son escenas que este año el Mobile World Congress (MWC) presenta como parte de los trayectos aéreos del futuro.

