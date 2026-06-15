Resumen

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El jefe de los servicios de predicción climática de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), Wilfran Moufouma-Okia, señala gráficos sobre el desarrollo del fenómeno de El Niño. (Foto de Fabrice COFFRINI / AFP).
El jefe de los servicios de predicción climática de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), Wilfran Moufouma-Okia, señala gráficos sobre el desarrollo del fenómeno de El Niño. (Foto de Fabrice COFFRINI / AFP).
/ FABRICE COFFRINI
Por Redacción EC

La posibilidad de que el fenómeno de El Niño reaparezca en los próximos meses ha aumentado significativamente. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió que existe un 80% de probabilidad de que el evento se desarrolle entre junio y agosto de 2026, mientras que las probabilidades de que continúe hasta noviembre superan el 90%.

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