Se prevé una incidencia fuerte del Fenómeno El Niño durante el verano 2026-27. | Foto: Andina
Se prevé una incidencia fuerte del Fenómeno El Niño durante el verano 2026-27. | Foto: Andina
Por Redacción EC

Cuando se habla de los efectos de El Niño sobre la salud, el dengue suele ocupar el primer lugar. Sin embargo, para Lima Metropolitana existe otro riesgo que podría pasar más desapercibido: una interrupción prolongada del servicio de agua potable.

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