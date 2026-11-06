Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Embarcaciones pesqueras en el Callao, en marzo de 1972. Ese año El Niño tuvo un especial impacto en la industria pesquera. (Foto: Lorenzo Navarro / GEC Archivo Histórico)
Embarcaciones pesqueras en el Callao, en marzo de 1972. Ese año El Niño tuvo un especial impacto en la industria pesquera. (Foto: Lorenzo Navarro / GEC Archivo Histórico)
Por Daniel Bedoya Ramos

Lluvias persistentes, calor intenso, huaicos, inundaciones, e incluso sequías. Todo esto suele ser efecto del Fenómeno El Niño (FEN), que hoy en día ya asoma sus primeros pasos en la costa del país, en ciudades como Piura, Tumbes y Trujillo, y también en Lima. Pero no se trata de algo nuevo. Por el contrario, la historia muestra que los antiguos peruanos ya convivían con este fenómeno, condicionando su trabajo, sus creencias, su relación con la naturaleza y con la muerte misma.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?