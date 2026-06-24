La longitud total del navío alcanza los 207 metros de eslora tras un minucioso proceso de ingeniería naval
La longitud total del navío alcanza los 207 metros de eslora tras un minucioso proceso de ingeniería naval
/ Four Seasons
Por Redacción EC

La cadena hotelera Four Seasons Hotels and Resorts apuesta por el turismo ultraprémium con el lanzamiento de Four Seasons I, un megayate de 207 metros de eslora que funcionará como un hotel flotante de lujo. La experiencia no está al alcance de cualquiera: la tarifa más económica comienza en US$14.100 por noche, mientras que un viaje completo puede superar los US$98.500 por persona.

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