La cadena hotelera Four Seasons Hotels and Resorts apuesta por el turismo ultraprémium con el lanzamiento de Four Seasons I, un megayate de 207 metros de eslora que funcionará como un hotel flotante de lujo. La experiencia no está al alcance de cualquiera: la tarifa más económica comienza en US$14.100 por noche, mientras que un viaje completo puede superar los US$98.500 por persona.

De acuerdo con sus desarrolladores, la embarcación busca combinar la exclusividad de un hotel cinco estrellas con la experiencia de navegar por algunos de los destinos más atractivos del mundo. Para garantizar la privacidad de sus huéspedes, contará con apenas 95 suites residenciales.

El diseño estuvo a cargo del estudio Tillberg Design of Sweden, cuyos responsables se inspiraron tanto en el glamour de las películas de James Bond como en la estética de los clásicos deportivos de Porsche. El resultado es una silueta elegante, con amplias superficies acristaladas y vistas panorámicas al mar.

/ Four Seasons

/ Four Seasons

Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es su arquitectura. Una estructura metálica interna permite reducir al mínimo los muros convencionales, dando paso a enormes ventanales que van del suelo al techo y ofrecen una conexión permanente con el entorno oceánico.

La suite más exclusiva, conocida como Funnel Suite, se ubica en el interior de la chimenea del barco y ofrece vistas de 270 grados gracias a sus cristales curvos. Algunas de las habitaciones de categoría superior también incluyen piscinas privadas y amplias terrazas al aire libre.

Las zonas comunes tampoco escatiman en lujo. En la popa se instalará una piscina de 20 metros con fondo elevable, capaz de transformarse en una plataforma para eventos, cenas de gala o espectáculos sobre el mar.

/ Four Seasons

/ Four Seasons

El megayate incorporará además acabados artesanales, obras de arte contemporáneo y soluciones de ingeniería destinadas a mantener una estética limpia, como lanchas de salvamento ocultas tras compuertas integradas en el casco.

Las travesías previstas tendrán una duración de entre siete y nueve días. Con ello, Four Seasons busca abrirse paso en un mercado cada vez más exclusivo, donde los hoteles ya no solo se construyen en tierra firme, sino también sobre el océano.