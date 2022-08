Netflix estaría considerando fijar un precio de US$7 a US$9 al mes para su nuevo plan con publicidad, la mitad de lo que cuesta su plan actual más popular, sin comerciales, de US$15.49 al mes, reporta Bloomberg

El objetivo de la popular plataforma de streaming es atraer suscriptores que estén dispuestos a ver algunos anuncios a cambio de una tarifa mensual más baja.

Asimismo, la compañía estaría planeando vender alrededor de cuatro minutos de comerciales por hora para el servicio con publicidad, mucho menos que la mayoría de sus pares.

La plataforma mostrará anuncios antes y durante algunos programas, pero no después. Sin embargo, no habrá publicidad en programas infantiles ni durante sus películas originales, al menos no al principio

Netflix planea presentar su nueva opción más barata durante los últimos tres meses del año en al menos media docena de países. El lanzamiento a escala global no se daría hasta principios del próximo año.