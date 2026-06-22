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El pontífice pidió a los jóvenes "vivir un poco más libremente de esta dependencia de la tecnología".
El pontífice pidió a los jóvenes "vivir un poco más libremente de esta dependencia de la tecnología".
/ Thomas Ulrich/Pixabay
Por Agencia EFE

El papa León XIV advirtió a los jóvenes del peligro de la adicción en el uso del teléfono y de las aplicaciones y los pidió que pongan límites a su uso, al saludar a los chicos y chicas que participan en los campamentos de verano que organiza el Vaticano.

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