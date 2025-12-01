El Perú puede ser potencia en eSports si logra poner orden en su propio juego

Si alguna industria ha experimentado una enorme transformación en las últimas décadas es la de los eSports. Atrás han quedado los torneos del barrio de “Street Fighter” o las noches ‘doteras’ en las cabinas de internet para convertirse en multimillonarias industrias que mueven los corazones, ojos y billeteras de centenares de millones de fans alrededor del globo.

El Perú no es ajeno a esta revolución y vio también un explosivo crecimiento en el rubro de los deportes electrónicos los últimos años. Sin embargo, está muy lejos de lograr su potencial, como un reciente libro “El ecosistema de los E-sports” que analiza el estado de esta industria ha señalado.

El Comercio habló con los autores de esta investigación, Rodrigo Vásquez Coleridge y Leandro Gómez Torres, quienes escribieron el libro bajo el doble propósito de ser un punto de entrada para aquellos interesados en este dinámico rubro y como un punto de referencia para que sus veteranos puedan ahondar su comprensión en momentos todavía movidos.

Vásquez Coleridge notó que el país vivió un auge inédito de torneos, equipos y premios durante los años del confinamiento, impulsado por el incremento de audiencia y el ingreso de capitales, tendencia que también se vio a escala global. Sin embargo, con el retorno a la normalidad “el dinero de patrocinios y transmisiones comenzó a irse poco a poco” y muchos proyectos “quebraron por razones económicas”.

“El regreso a la normalidad conllevó a que esta inversión se fuera poco a poco, y los que sobreviven ahora son los que están mejor sustentados”, indica el investigador. “Están habiendo nuevos intereses en los eSports, pero ya no con dinero tan abundante, sino con más sentido económico”.

A pesar de esta reducción en la inversión a los eSports, es una industria a la que vale la pena invertir y en la que el Perú está particularmente posicionado para destacar internacionalmente, incluyendo la habilidad de sus jugadores.

Según explica Leandro Gómez, uno de los factores que convirtió al Perú en tierra fértil para los eSports fue el ecosistema cultural que se formó en torno a las cabinas de internet en los años 2000. Juegos como “Dota” crecieron de manera orgánica en esos espacios, donde la competencia constante elevó el nivel de los jugadores locales.

Rodrigo Vásquez Coleridge y Leandro Gómez Torres, autores de “El ecosistema de los E-sports” que analiza el estado de esta industria en el Perú. / UPC

“Perú tiene un talento natural en Dota. Al no depender de grandes clubes o estructuras profesionales, fueron los propios jugadores quienes pusieron la vara más alta”, explica. “Muchos equipos internacionales reconocen el talento natural del jugador peruano de ser constante en su propio entrenamiento y llevar la dificultad a otro nivel.”

Ejemplo del potencial de los jugadores peruanos está en su reciente medalla de oro en los Juegos Bolivarianos por “Dota 2” o la victoria del equipo Perú Unite en el campeonato mundial de “Pokémon Unite” el pasado agosto.

El investigador advirtió que este desarrollo comunitario tampoco debe ser glorificado o santificado y también tuvo un lado negativo, ya que la ausencia de un ente regulador generó carencias significativas en profesionalismo y disciplina de los jugadores peruanos.

El reto: profesionalización y legitimidad

La creación de la Federación Deportiva Peruana de Esports, reconocida alrededor de 2024, ha buscado llenar ese vacío institucional. Según Vásquez, si bien es “muy pronto” para evaluar su desempeño, ya se han dado pasos como la organización de torneos universitarios, participación en los Juegos Bolivarianos y gestiones para integrarse a federaciones internacionales.

“Estamos en un momento de transición de la informalidad a la profesionalización”, detalla. Pero advierte que la federación o un ente similar debe lograr algo que hasta ahora ha sido esquivo: articular a todos los actores del ecosistema y construir una visión común que permita negociar directamente con los publishers —las compañías dueñas de los videojuegos—, quienes en realidad “son los motores económicos de la industria global”.

Ambos especialistas coinciden en que el potencial de crecimiento es significativo, pero dependerá de que el país supere problemas estructurales como la informalidad y la falta de profesionalismo, además de vencer prejuicios generacionales sobre los videojuegos que limitan el alcance de los eSports.

“Los videojuegos ya no son solo entretenimiento, sino que también son herramientas para desarrollar habilidades y son un negocio”, afirma Gómez. Pero subraya que sin disciplina, sin marca país y sin una estrategia colectiva “cualquier avance se caerá como fichas de dominó”.

Y es importante porque algunas estimaciones ponen los ingresos mundiales generados por los eSports en US$10.900 millones para el 2032, un suma que podría beneficiar al Perú, pero solo si el ecosistema avanza coordinadamente, se construye infraestructura para grandes eventos y se logra atraer a los publishers internacionales a apostar por el país.

“El know-how existe”, remarca Vásquez. “Hay experiencia en producción audiovisual, organización de torneos y talento competitivo. Lo que falta es unión, visión de futuro y un trabajo articulado que convierta al Perú en un epicentro regional de los eSports”.

Presentación del libro “El ecosistema de los E-sports”

Fecha: Sábado 6 de diciembre

Lugar: Aula Magna – Campus UPC Villa

Moderadora: Nathaly Montoya

Panelistas: Rodrigo Vásquez, Leandro Gómez (autores) y Josué Ferrando (director de comunicaciones y Marketing de la Federación Peruana de Esports).