La NASA lanzó este miércoles un observatorio diseñado para estudiar el clima espacial y explorar y mapear los límites de nuestro sistema solar. Se trata de tres misiones de seguimiento del clima espacial que contó con la participación de un investigador peruano.

Con la nave espacial IMAP (Sonda de Mapeo y Aceleración Interestelar) han despegado dos misiones de viaje compartido, informó la agencia europapress.

Por un lado se tiene el Observatorio Carruthers Geocorona de la NASA y el Observatorio de Clima Espacial de Seguimiento en Lagrange 1 (SWFO-L1) de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA). Ambas proporcionarán información sobre el clima espacial, sus impactos en la Tierra y en todo el sistema solar.

En el lanzamiento se contó con un cohete Falcon 9 de SpaceX, desde el Complejo de Lanzamiento 39A del Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida, informó la agencia espacial.

En este importante paso en la investigación espacial aparece el nombre del doctor Gonzalo Cucho Padín. Es físico espacial del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA y el resultado de su investigación ha sido importante para este lanzamiento.

De izquierda a derecha, el Observatorio Geocorona Carruthers de la NASA, IMAP (Sonda de Aceleración y Mapeo Interestelar) y el Observatorio de Clima Espacial de Seguimiento en Lagrange 1 (SWFO-L1) de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA). / NASA

Detalló que la sonda va a observar el viento solar y cómo se desplaza a través de todo nuestro sistema planetario. En declaraciones a la agencia Andina también indicó que el satélite Space Weather Follow On–Lagrange 1 (SWFO-L1) tiene como objetivo medir directamente las propiedades del viento solar, como la densidad y la velocidad.

Estas mediciones permitirán alertarnos y tomar acciones en la Tierra.

"El impacto en la Tierra está dirigido especialmente en la infraestructura satelital. Muchos tenemos o dependemos de los satélites para las comunicaciones de Internet, por ejemplo, o también tenemos servicio de GPS. Estas señales pueden ser alteradas durante una tormenta solar", explicó. Para eso, las mediciones permitirían apagar equipos como los satélites, prevenir el uso de GPS o cortar redes eléctricas para evitar apagones masivos.

Pero su aporte principal está en su tesis doctoral. Con el satélite Observatorio Carruthers Geocorona se podrá estudiar la exosfera: su forma, tamaño, densidad y cómo cambia a lo largo del tiempo.

En el estudio de al menos dos años se podrá ver cómo responde la geocorona ante una tormenta solar y los cambios en las diferentes estaciones. El investigador peruano dijo sentirse muy emocionado, no solo por trabajar en este proyecto, sino que su tesis haya sido tomada en cuenta.

“Justamente es mi tesis la que va a servir para procesar estas imágenes que se van a obtener y entender un poco la atmósfera terrestre. Me hace sentir muy orgulloso que esta pequeña contribución vaya a servir para proyectos de alto nivel, sobre todo de NASA”, contó Cucho Padín.