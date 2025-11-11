La compañía australiana Hypersonix Launch Systems ha anunciado el inminente primer vuelo del DART AE, el primer avión hipersónico reutilizable del mundo alimentado por hidrógeno verde. El prototipo, que podrá alcanzar Mach 12 (14.701 km/h), despegará antes de que finalice 2025 desde las instalaciones de la NASA en Virginia, en colaboración con la agencia espacial estadounidense y el Pentágono.

El proyecto, con una financiación de 46 millones de dólares, busca demostrar que es posible un vuelo hipersónico sostenido y limpio, sin depender de combustibles fósiles. Entre los inversionistas figuran organismos públicos australianos, la británica High Tor Capital, la sueca Saab y el grupo polaco RKKVC, interesados en fortalecer la industria aeroespacial de defensa y exploración.

El DART AE es fruto del trabajo de Michael Smart, exinvestigador de la NASA y actual director tecnológico de Hypersonix. Desde su sede en Brisbane, la compañía —fundada en 2019 y compuesta por 45 especialistas— desarrolla sistemas de vuelo sostenibles de alto rendimiento, con el objetivo de crear una nueva generación de aviones hipersónicos reutilizables impulsados por hidrógeno verde.

La pieza clave: el motor

Su motor, denominado SPARTAN, es un scramjet impreso en 3D capaz de alcanzar Mach 12. Este tipo de motor no tiene partes móviles y utiliza el oxígeno de la atmósfera para la combustión, lo que reduce el peso y la complejidad del sistema. A diferencia de los motores convencionales, el scramjet aprovecha la propia velocidad de la aeronave para comprimir el aire antes de la combustión, permitiendo un vuelo continuo a velocidades extremas.

El DART AE despegará mediante el cohete HASTE de Rocket Lab, alcanzará la atmósfera superior y se desplazará de forma autónoma durante varios minutos a velocidad hipersónica. Según el comandante Ryan Weed, responsable del programa, se trata de “un cambio de paradigma: ver el ámbito hipersónico como un espacio para aeronaves, no solo para misiles”.

Si la prueba resulta exitosa, Hypersonix abrirá el camino hacia una nueva era de aeronaves hipersónicas reutilizables y sostenibles, con aplicaciones potenciales en transporte espacial, defensa y vuelos comerciales ultrarrápidos.