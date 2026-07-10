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Resumen

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Sony ha anunciado que dejará de producir juegos físicos para sus consolas PlayStation a partir del 2028. (Foto de Jakub Porzycki/NurPhoto vía AFP)
Sony ha anunciado que dejará de producir juegos físicos para sus consolas PlayStation a partir del 2028. (Foto de Jakub Porzycki/NurPhoto vía AFP)
/ JAKUB PORZYCKI
Por Juan Luis Del Campo

Tras semanas cediéndole el espacio a Microsoft y Take-Two, Sony ha remontado en la carrera de convertirse en el mayor villano para la industria de los videojuegos con el anuncio de que para 2028 dejará de producir discos físicos para sus consolas PlayStation. Se enfocándose enteramente en la versión digital de los juegos.

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