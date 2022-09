Tres de los empresarios más adinerados del mundo, Elon Musk, Bill Gates y Steve Jobs, comparten un rasgo de personalidad que fue un punto clave para su éxito. Más allá de las decisiones que tomaron en sus vidas y compañías, esta característica de comportamiento también influyó en su camino a la cima y tú también podrías tenerla.

El biógrafo e historiador Walter Isaacson, quien escribió sobre la vida de Elon Musk y actualmente trabaja en una obra sobre Steve Jobs, comentó al medio CNBC sobre un aspecto en la personalidad que comparten Musk, Jobs y Bill Gates. Según Isaacson, estos CEO son poco emocionales al momento de tratar con sus colegas o empleados, además de comportarse intransigentes cuando querían hacer realidad sus visiones.

La personalidad de Musk, Gates y Jobs

“Esa habilidad de no estar tan comprometidos emocional y empáticamente con el objetivo de ejecutar su visión. Es algo que Steve Jobs tenía, algo que Bill Gates tiene”, dijo Isaacson. “Es algo que muchas de estas personas tienen, porque no están buscando afecto de la persona que está frente suyo. Están intentando llevar cohetes a Marte”, agregó.

Es un hecho sabido que Elon Musk no es un jefe fácil de complacer. En 2018, empleados de Tesla describieron a Musk como un gestor empresarial que daba plazos de tiempo muy exigentes a su equipo y no reparaba en dar duras críticas. No obstante, también describieron que por momentos era divertido e inspirador.

Un caso similar ocurrió con Steve Jobs. En 2019, el ejecutivo de Apple, Guy Kawasaki, dijo que “todos los días debías probar tu valor, o Jobs se desharía de ti” y que Jobs rara vez perdía tiempo en ser amable.

En cuanto a Bill Gates, los biógrafos James Wallace y Jim Erickson, autores de la biografía del jefe de Microsoft, señalaron que el empresario enviaba correos y contactaba a sus empleados en horas inoportunas.