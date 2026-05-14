El avión pionero que realizó en 2016 una vuelta al mundo propulsado con energía solar, se estrelló en el mar en el golfo de México, años después de haber sido transformado en un dron, informó su propietario en Estados Unidos.

El Solar Impulse 2 completó ese año en Abu Dabi una histórica vuelta al mundo volando día y noche con energía solar y sin una gota de carburante, tras una hazaña de 23 días efectivos de vuelo y 43.041 kilómetros.

El aparato fue vendido tres años más tarde a la empresa Skydweller Aero, que lo transformó en dron y procedió a su “abandono controlado” al sur de Florida (sureste de Estados Unidos), anunció el martes la compañía hispano-estadounidense en un comunicado.

Consultado por la agencia de prensa suiza ATS-Keystone, el equipo original del Solar Impulse se declaró “entristecido por la pérdida de un referente tecnológico”, subrayando al mismo tiempo que ya no se trataba “del avión Solar Impulse, puesto que este había sido readquirido y profundamente modificado”.

Skydweller Aero explicó que el avión había sido víctima de condiciones meteorológicas adversas y no pudo regresar a su punto de partida en Stennis, Misisipi (sur).

El avión partió el 26 de abril y se estrelló en el mar el 4 de mayo, según la compañía, que celebró “un récord de ocho días y 14 minutos que confirma la viabilidad de un vuelo perpetuo impulsado por energía solar en un entorno relevante para misiones militares”. El avión participó en un ejercicio de la Marina estadounidense.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) confirmó el accidente y la apertura de una investigación en una nota oficial.

Los suizos Bertrand Piccard y André Borschberg se relevaron al mando del aparato en 2016 durante su vuelta al mundo.

Con una tonelada y media de peso pero tan ancho como un Boeing 747, el avión había volado a una velocidad media de unos 80 km/h gracias a unas baterías que almacenaban la energía solar captada por unas 17.000 células fotovoltaicas en sus alas.