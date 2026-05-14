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El avión solar Solar Impulse 2 despega de Kapolei, Hawái, el 3 de marzo de 2016 para realizar un vuelo de prueba de un día completo. (Foto de Eugene TANNER / AFP)
El avión solar Solar Impulse 2 despega de Kapolei, Hawái, el 3 de marzo de 2016 para realizar un vuelo de prueba de un día completo. (Foto de Eugene TANNER / AFP)
/ EUGENE TANNER
Por Agencia AFP

El avión pionero que realizó en 2016 una vuelta al mundo propulsado con energía solar, se estrelló en el mar en el golfo de México, años después de haber sido transformado en un dron, informó su propietario en Estados Unidos.

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