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Resumen

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Las garzas buscan alimento en un lago de una aldea del distrito de Nagaon, en Assam (India), el 5 de octubre de 2026. El documento señala que el mayor descenso poblacional se produjo en los ecosistemas de agua dulce (85 %), seguido del terrestre (69 %) y el marino (59 %). (Foto de ANUWAR HAZARIKA / NurPhoto vía AFP)
Las garzas buscan alimento en un lago de una aldea del distrito de Nagaon, en Assam (India), el 5 de octubre de 2026. El documento señala que el mayor descenso poblacional se produjo en los ecosistemas de agua dulce (85 %), seguido del terrestre (69 %) y el marino (59 %). (Foto de ANUWAR HAZARIKA / NurPhoto vía AFP)
/ ANUWAR HAZARIKA
Por Agencia EFE

El tamaño promedio de las poblaciones mundiales de vida silvestre disminuyó un 73 % entre los años 1970 y 2022, agravado principalmente por el sector energético, alimentario y financiero, aunque las evidencias indican que estos pueden transformarse para activar cambios positivos, según el último informe de WWF.

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