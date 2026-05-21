Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Este camarón de cueva marina fue encontrado frente a la costa de Marsella, Francia.
Este camarón de cueva marina fue encontrado frente a la costa de Marsella, Francia.
/ The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census/Hossein Ashrafi
Por BBC News Mundo

Científicos de Ocean Census, una iniciativa global para descubrir nuevos ejemplares en los océanos, descubrieron 1.121 especies marinas durante el último año.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.