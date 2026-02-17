Escuchar
00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Países como Brasil y Argentina experimentaron el mayor crecimiento.
Países como Brasil y Argentina experimentaron el mayor crecimiento.
/ Pixabay
Por Agencia EFE

El tráfico aéreo de pasajeros desde, hacia y dentro de América Latina y el Caribe fue de 477,3 millones de personas en 2025, un crecimiento del 3,8 %, es decir 17,5 millones más que en 2024, informó este lunes la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA).

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

El tráfico aéreo en América Latina y el Caribe creció un 3,8 % en 2025, según la ALTA
Actualidad

El tráfico aéreo en América Latina y el Caribe creció un 3,8 % en 2025, según la ALTA

China estrena un barco carguero de 10 mil toneladas autónomo y totalmente eléctrico, el más grande de su tipo
Actualidad

China estrena un barco carguero de 10 mil toneladas autónomo y totalmente eléctrico, el más grande de su tipo

OpenClaw sufre por primera vez un ciberataque de un ‘malware’ de tipo ‘infostealer’
Ciberseguridad

OpenClaw sufre por primera vez un ciberataque de un ‘malware’ de tipo ‘infostealer’

Los ultraprocesados son el “nuevo tabaco”: un estudio vincula su consumo con 47 % más riesgo cardíaco
Actualidad

Los ultraprocesados son el “nuevo tabaco”: un estudio vincula su consumo con 47 % más riesgo cardíaco