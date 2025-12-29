Miles de usuarios de X (antes Twitter) comenzaron a publicar en las últimas horas su “Twitter Wrapped 2025”, un resumen personalizado de su actividad anual que se ha convertido en tendencia en distintos países de habla hispana.

La ola de publicaciones, acompañadas de frases como “Mi Twitter Wrapped 2025 @grok” o “Quiero mi X Wrapped”, se multiplicó rápidamente y acumula decenas de miles de interacciones, especialmente en España, México, Argentina, Chile o Perú, donde el fenómeno llegó a ubicarse entre los temas más comentados del día.

El impulso detrás de esta tendencia es Grok, el modelo de inteligencia artificial desarrollado por xAI, que responde a las solicitudes generando resúmenes basados en los tweets públicos de cada cuenta. El informe incluye datos como cantidad de publicaciones, temas más frecuentes, emojis y palabras más usadas, así como el tweet con mayor interacción.

A diferencia de otras funciones ocultas o de pago, obtener este resumen es sencillo y no requiere configuraciones adicionales. El método más utilizado consiste en publicar un mensaje mencionando a Grok con una frase como “Mi Twitter Wrapped 2025”, tras lo cual la IA responde directamente con el balance anual del usuario.

Existe también una alternativa más directa: enviarle a Grok un mensaje solicitando el resumen e indicando el nombre de usuario público. En ambos casos, la respuesta suele llegar en pocos segundos e incluye incluso una imagen tipo “Wrapped”, lista para compartir.

Según precisan los usuarios, el sistema solo analiza contenido público y no funciona con cuentas privadas. Además, si la cuenta es reciente o tuvo poca actividad durante el año, el resumen se genera igualmente, aunque con menos información.

La viralización del “Twitter Wrapped 2025” confirma el interés por este tipo de balances personalizados y refuerza el papel de la inteligencia artificial como herramienta de entretenimiento y análisis dentro de las redes sociales.