Irán ha sido blanco de ataques, especialmente Teherán, la capital iraní. (Foto: AFP)
Por Agencia EFE

Los informes que apuntan a un creciente uso de sistemas avanzados de inteligencia artificial (IA) por parte de Estados Unidos e Israel en la ofensiva contra Irán han disparado las alarmas sobre cómo estas tecnologías estarían acelerando la selección de objetivos y la ejecución de ataques, y los riesgos de que errores algorítmicos se traduzcan en tragedias civiles.

