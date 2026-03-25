El proceso electoral 2026 entra en su recta final. Estar informado es lo mejor, pero en esta época de redes sociales, contenido viral y de inteligencia artificial, y de fake news, aparece una pregunta: ¿cómo se puede identificar la información correcta?

Google cuenta con algunas herramientas. Señala la firma que en un entorno digital dinámico, la capacidad de acceder a propuestas claras y datos verificados se ha convertido en una ventaja estratégica para el elector.

Por eso es que pone a disposición de los peruanos una serie de herramientas basadas en IA.

Uno de los pasos iniciales puede ser conocer el plan de gobierno de los candidatos. Suelen ser extensos y a veces difíciles de entender. Por eso, Google cuenta con NotebookLM. Si se integra los documentos oficiales,puede resolver consultas específicas como: ¿Cuáles son los pilares en seguridad ciudadana?, ¿Qué propone este candidato sobre salud en zonas rurales?, ¿Cómo financiará esta promesa económica?, etc.

Y si quieres tener la información reciente de un candidato o un análisis de las noticias, también puedes contar con Gemini, como las ideas centrales en los debates. También puede simplificar términos técnicos o económicos y permitiendo que cada ciudadano comprenda de manera clara las propuestas. Otra opción es Google Noticias.

Y si quieres descubrir un procedimiento para tener la mejor información, Google propone una guía para tener un voto bien informado.

Lo primero es explorar y comparar. NotebookLM puede servir para contrastar las metas de diversos planes de gobierno y encontrar las que mejor se alineen con las expectativas de los usuarios.

Otra opción fundamental es consultar fuentes oficiales, por eso Gemini puede encontrar rápidamente los comunicados del JNE u organismos electorales.

También se debe validar el contenido visual. Google Lens puede ser una buena opción para los ciudadanos por medio de las búsquedas inversas para conocer el contexto original de las imágenes y videos de las campañas. Asimismo, la tecnología SynthID permite identificar contenidos generados por IA mediante marcas de agua digitales, brindando mayor transparencia a la información.