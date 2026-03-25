Resumen

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Electores deben luchar contra la desinformación y el fake news. (Foto: Andina)
Electores deben luchar contra la desinformación y el fake news. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El proceso electoral 2026 entra en su recta final. Estar informado es lo mejor, pero en esta época de redes sociales, contenido viral y de inteligencia artificial, y de fake news, aparece una pregunta: ¿cómo se puede identificar la información correcta?

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