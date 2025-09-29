Electronic Arts, uno de los titanes de los videojuegos, anunció que ha sido adquirida por un grupo de inversores.

El conglomerado será comprado por US$55 mil millones por un consorcio de inversores que incluye el Fondo de Inversiones Públicas de Arabia Saudita (PIF por sus siglas en inglés), así como las sociedades de inversión Silver Lake y Affinity Partners.

Fundado en 1982, EA es uno de los mayores nombres en la industria de videojuegos, dueño de importantes franquicias como “EA Sports FC” (antes conocido como “FIFA”), “Battlefield”, “Mass Effect” y “The Sims”.

La compra sería la mayor adquisición en la industria de los videojuegos del PIF, un fondo controlado por el príncipe Mohammed bin Salman que en los últimos años se ha hecho dueño de compañías como Niantic – creadores de “Pokémon Go” – y SNK, además de cuantiosas inversiones como Capcom, Take-Two y Nintendo.

Críticos han señlado que si bien la misión del PIF es diversficar los ingresos del país más allá de la industria petrolera, esta incursión en la industria de los videojuegos, en la que también han organizado múltiples torneos de esports, también sirve como un intento para ‘lavar la cara’ de este régimen respecto a sus reportadas violaciones a los derechos humanos.

Sus socios en esta empresa son Silver Lake, un conocido fondo de inversión enfocado en las inversiones tecnológicas, y Affinity Partners, una sociedad fundada en 2021 por el yerno de Donald Trump y exasesor de la Casa Blanca, Jared Kushner.

Según el acuerdo, las tres partes pagarán un total de US$55 mil millones, un 25% más del precio de las acciones de EA el pasado 25 de septiembre (US$168,32) en lo que sería la mayor operación en la historia donde una empresa pública pasa a ser privada.

De ser aprobada por los inversores de EA y los organismos regulatorios, se espera que el proceso se cierre por completo durante el primer trimestre del año fiscal 2027 (entre abril y julio de 2026).

Una vez finalizado el acuerdo, EA dejará de cotizar en la bolsa de valores Nasdaq, pero mantendrá su sede en Redwood City, California, y seguirá liderada por Wilson.