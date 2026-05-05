Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Elon Musk adquirió la red social Twitter en el 2022 y le cambió de nombre por X. (Fotos: AFP)
Elon Musk adquirió la red social Twitter en el 2022 y le cambió de nombre por X. (Fotos: AFP)
Por

Elon Musk acordó pagar el lunes un pequeño monto para poner fin a una demanda gubernamental que lo acusaba de violar normas del mercado al comprar secretamente acciones de Twitter antes de adquirir la plataforma por 44.000 millones de dólares en 2022.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.