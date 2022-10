Los rumores acerca de cuáles serían las siguientes acciones de Musk ahora que es dueño de Twitter, crecen cada vez más. Esta vez, se ha reportado que el magnate despediría a una cantidad desconocida de empleados para evitar pagarles sus subvenciones.

The New York Times fue el medio que dio a conocer esta información y que además señaló ya se les habría pedido a algunos gerentes que elaboren las listas de empleados a despedir. “Ordenó los recortes en toda la compañía, con algunos equipos más recortados que otros, dijeron tres de las personas, que se negaron a ser identificadas por temor a represalias”, recoge el medio.

De ser cierto, los despidos se llevarían a cabo el 1 de noviembre, “cuando los empleados estaban programados para recibir subvenciones de acciones como parte de su compensación”.

Si Musk despide a los trabajadores antes de esa fecha, puede evitar pagar las subvenciones, que suelen representar una parte importante del salario de los empleados de Twitter.

Por otro lado, el medio también indica que parece poco probable que el ahora dueño de la red social del pájaro, pague el monto correspondiente a los altos ejecutivos que despidió.

Según el acuerdo de fusión, los exejecutivos recibirían de US$ 20 a US$ 60 millones como compensación; sin embargo, “Musk despidió a los ejecutivos “por causa”, lo que significa que lo hizo porque alegó que tenía una justificación, lo que podría anular ese acuerdo”, señaló el medio.

The New York Times intentó comunicarse con un representante de Musk y Twitter, pero no obtuvieron respuesta.