A principios de abril, Elon Musk compró el 9,2% de acciones de Twitter en una transacción que superó los US$2.900 millones. Días después, se confirmó que el magnate ha ofrecido más de US$43.000 millones para hacerse con el 100% de la popular red social, según una carta remitida a la junta directiva de la compañía.

La carta ha sido publicada en diversos medios como CNBC, Bloomberg o BBC, y en ella se revela que Musk, el también considerado como hombre más adinerado del planeta, ha ofrecido US$54,20 por acción en efectivo, lo que supone una prima del 54% sobre el precio de cierre del pasado 28 de enero, el día antes de empezar a invertir en Twitter.

Elon Musk suele expresar sus ideas y proponer debates por Twitter.

Asimismo, en un comunicado, la red social ya confirmó que iba a “examinar con atención” la propuesta del creador de SpaceX y Tesla de comprar la integralidad de la empresa y retirarla de Wall Street. También señaló que se trata de una “oferta no solicitada y no vinculante de Elon Musk”.

Ahora bien, según la BBC, la carta fue enviada por Elon Musk a la junta directiva de Twitter el pasado fin de semana y en esta el empresario anuncia su idea de adquirir la empresa. A su vez, menciona que se trata de su “mejor y definitiva oferta”, y advirtió que “si no es aceptada”, reconsiderará su posición como accionista dentro de Twitter.

Además, Musk adelanta que Twitter necesita transformarse en una “empresa privada”, ya que en su opinión, no puede “ni prosperar ni servir” a la libertad de expresión en su estado actual.

Los mensajes de Musk a la junta directiva de Twitter

La misiva ha sido publicada por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), y dice lo siguiente:

“Como indiqué este fin de semana, creo que la compañía debería privatizarse para afrontar los cambios que necesita. Tras pensarlo en los últimos días, he decidido que quiero adquirir la compañía y privatizarla.

Les enviaré una carta con una oferta esta noche, se hará pública en la mañana.

¿Están disponibles para hablar? No estoy jugando un partido de ida y vuelta.

He ido directamente al final. Es un precio alto y a sus accionistas les encantará.

Si el trato no funciona, dado que no confío en la gestión ni creo que pueda conducir el cambio necesario en el mercado público, reconsideraría mi posición como accionista.

Esto no es una amenaza, simplemente no es una buena inversión sin los cambios que se necesitan. Y esos cambios no pasarán sin privatizar la compañía”.