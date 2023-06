Elon Musk retoma el primer puesto como la persona más acaudalada del planeta, de acuerdo con el índice de millonarios de Bloomberg. Tras experimentar un aumento del 40% en su patrimonio durante el año 2023, Musk ha logrado acumular la impresionante suma de 192.000 millones de dólares, situándose una vez más en la cúspide de la lista de los individuos más ricos, un puesto que ya ha ocupado en ocasiones anteriores.

La principal razón detrás de este cambio radica en la recuperación de Tesla. Cuando las acciones de la compañía cayeron a finales del año pasado, la posición de Musk se vio amenazada. Sin embargo, con su participación del 13% en Tesla, el reciente aumento del 24% en el valor de las acciones ha representado aproximadamente 83.000 millones de dólares para el magnate.

Aunque las acciones de Tesla aún no han alcanzado su máximo histórico de 359 dólares, han recuperado su trayectoria exitosa después de haber llegado a un mínimo de 167 dólares en noviembre de 2022. Uno de los factores que contribuyó al declive de Tesla en ese momento fue la decisión de Musk de vincular el valor de las acciones de la compañía a la compra de Twitter.

Mientras tanto, Bernard Arnault, el magnate francés propietario del grupo de productos de lujo LVMH, está experimentando una situación similar a la que Musk enfrentó en noviembre. Arnault, reconocido por marcas como Louis Vuitton, Tiffany & Co y Christian Dior, ha visto cómo su fortuna se ha reducido a 187.000 millones de dólares, según los datos de Bloomberg. En el ranking de las personas más ricas, Jeff Bezos, fundador de Amazon, ocupa el tercer lugar.

La lista de empresas de Musk es extensa. Aunque Tesla representa su mayor éxito, también posee numerosas compañías adicionales. SpaceX obtuvo una nueva ronda de financiación por valor de 137.000 millones de dólares en enero de 2023. En el caso de The Boring Company, se estima que su valor alcanza los 10.000 millones de dólares. Aunque empresas como X.ai y Neuralink aún no han alcanzado valoraciones tan elevadas y no se consideran “unicornios”, esta categorización resulta insuficiente para Musk.

Algunos de los proyectos emprendidos por Musk, como Halcyon Molecular, no tuvieron éxito, mientras que otros, como OpenAI, terminaron en manos de terceros. Musk ha reconocido abiertamente sus errores en el pasado, haciendo referencia a su empresa de inteligencia artificial.

Por último, encontramos el caso de Twitter. Mientras que el resto de sus empresas generan ganancias, Twitter representa un agujero financiero. Aunque los ingresos de Twitter alcanzaron los 5.220 millones de dólares en 2022, la empresa sufrió pérdidas de 270 millones de dólares. Musk ha reconocido que Twitter es una ruina. A pesar de que en marzo se estimaba que la empresa valía la mitad de los 44.000 millones de dólares que costó, actualmente su valoración se ha reducido a una tercera parte, según el fondo Fidelity.