Elon Musk sacó a la venta un lanzallamas para el 'apocalipsis zombie'

¿Porque Elon Musk está vendiendo 20.000 lanzallamas?



El multimillonario sudafricano, fundador de la compañía de autos eléctricos Tesla, desconcertó a más de uno al anunciar el domingo que estaba vendiendo estos artefactos por internet por US$500 cada unidad.



Musk dijo en su cuenta de Twitter que su firma The Boring Company tenía el producto disponible en su página web.



"Muchos pensaron que era una broma, pero resultó ser verdad", señaló el periodista del portal especializado en tecnología Cnet Chris Matyszczyk.



Otros medios que cubren tecnología calificaron el nuevo invento de Musk como "extraño" e "inusual".



El empresario ha ido actualizando la cifras de ventas durante las últimas 24 horas en su cuenta de Twitter.



Hasta la publicación de esta nota, según señaló Musk, se han vendido 10.000 lanzallamas, lo que equivale a US$5 millones.



También está a la venta un extintor de fuego, calificado en la web como "excesivamente caro", con un precio de US$30.

Musk, de 46 años, es dueño de la compañía de automóviles eléctricos Tesla y de SpaceX, que fabrica cohetes espaciales. (Foto: Getty) Musk, de 46 años, es dueño de la compañía de automóviles eléctricos Tesla y de SpaceX, que fabrica cohetes espaciales. (Foto: Getty) Internet

Musk informó que los productos llegarán a sus dueños durante la primavera, es decir, a partir del 21 de marzo.



¿Apocalipsis zombi?

"¡Garantizado para animar cualquier fiesta! ¡El lanzallamas más seguro del mundo!", escribió Musk el domingo en Twitter al anunciar la venta.



En un mensaje posterior, explicó que el artefacto funcionaría muy bien contra "hordas de muertos vivientes en un apocalipsis zombi".



Además, publicó un video en el que él mismo aparece empuñando un lanzallamas.

Más allá de la explicación "zombi", se desconoce si Musk tiene otro propósito con la venta de estos aparatos.



Pero para muchos, lo que puede sonar como una broma ha desatado las alarmas por sus posibles peligros.



"No quiero ni imaginarme los problemas que esto causaría a bomberos y policías", escribió el lunes en un comunicado el asambleísta demócrata californiano Miguel Santiago.



Santiago informó que introducirá una ley para prevenir que Musk venda el lanzallamas en su estado.



Musk, sin embargo, dijo en Twitter que la venta es legal porque la llama no supera los tres metros de longitud, el límite establecido por la legislación federal.



Los lanzallamas no cuentan con regulaciones en casi ningún estado de Estados Unidos, según señaló el Washington Post.



Ello es así, según el diario, porque no se consideran un arma de fuego.

Más noticias de Tecnología en...