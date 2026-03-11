Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La fortuna de Elon Musk supera largamente al segundo y tercer puesto. (Foto: AFP)
La fortuna de Elon Musk supera largamente al segundo y tercer puesto. (Foto: AFP)
Por Agencia AFP

El empresario Elon Musk es por segundo año consecutivo la persona más rica del mundo después de duplicar su patrimonio, que superó los 830.000 millones de dólares, según el ránking anual de la revista Forbes publicado este martes.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.