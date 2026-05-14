Elon Musk no solo es el hombre más rico del mundo; además, también es todo un personaje. Donde vaya siempre llama la atención, y el viaje a China con Donald Trump no ha sido la excepción.

La visita oficial del presidente de Estados Unidos ha estado marcada también por la comitiva de empresarios. El dueño de Tesla, SpaceX, xAI, x.com, y entre otras firmas está en ese grupo y se robó el show desde su llegada.

La ceremonia de bienvenida, en las afueras del Gran Salón del Pueblo, se pudo ver a Elon Musk grabando y tomando fotos de todo lo que veía en la plaza Tiananmén con su teléfono que parece ser un iPhone 17.

Estaba en la delegación estadounidense, conformada por multimillonarios y cabezas de las gigantes tecnológicas como Tim Cook, Jensen Huang y Larry Fink.

No solo eso. Ya en el interior, tras saludar al presidente chino Xi Jinping, fue el centro de atención y empresarios chinos lo buscaban para tomarse una foto (selfie) con él. Por momentos se lo notaba cansado y haciendo una serie de muecas, incluso con el CEO de Apple, Tim Cook, y el director de Xiaomi, Lei Jun.

Elon Musk was seen with his son, X Æ A-Xii, at the Great Hall of the People in Beijing during President Trump’s summit with Xi Jinping. Musk was among several top U.S. tech executives, alongside Tim Cook and Jensen Huang, who met with Chinese Premier Li Qiang on the sidelines of… pic.twitter.com/SilocjQexq — CBS News (@CBSNews) May 14, 2026

Pero el momento más tierno fue ver al hijo de Elon Musk recorriendo los ambientes del Gran Salón del Pueblo.

A penas se asoma entre los invitados y mira el ambiente con asombro. En una especie de pasarela de invitados, sigue a su papá.

Su nombre es X Æ A-Xii (conocido como X) y su madre es la cantante Claire Elise Boucher, también llamada Grimes. El pequeño de seis años acompaña a Musk en la visita oficial a China.

Una visita clave

Donald Trump llegó el miércoles a China junto a los más altos funcionarios de Estados Unidos y un grupo de directivos de grandes empresas. Durante esta visita tendrá encuentros con su homólogo Xi Jinping, en la primera cumbre bilateral desde el 2017.

Tras bajar del avión presidencial Air Force One, fue recibido Trump por un grupo de jóvenes que agitaban banderas de China y Estados Unidos. Detrás también bajaron todos los empresarios en busca de cerrar acuerdos comerciales.

Además de los temas comerciales, se espera que las reuniones giren también en torno a los problemas con Irán, el estrecho de Ormuz, y la situación de Taiwán.