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Elon Musk se vuelve viral en redes sociales. (Imagen: AFP / x.com)
Elon Musk se vuelve viral en redes sociales. (Imagen: AFP / x.com)
Por Redacción EC

Elon Musk no solo es el hombre más rico del mundo; además, también es todo un personaje. Donde vaya siempre llama la atención, y el viaje a China con Donald Trump no ha sido la excepción.

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