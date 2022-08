El servicio de internet satelital de Elon Musk, Starlink, redujo sus costos hasta en un 50 % en algunos países en respuesta a las “condiciones del mercado local”, según informa el portal de tecnología The Verge.

El recorte de precios se da en un momento en que todo lo demás está subiendo por la inflación. “La reducción de precios tiene en cuenta las condiciones del mercado local y está destinada a reflejar la paridad en el poder adquisitivo de nuestros clientes”, se lee en un anuncio de la compañía.

A través de Reddit, usuarios de distintos países en los que se encuentra activo el servicio, han informado de esta reducción.

Así, en el Reino Unido informan de una disminución en su tarifa mensual a £ 75 (antes £ 89), México a $ 1,100 MXN (antes $ 2,299 MXN) y Alemania a € 80 (antes € 100). Los usuarios de Chile y Brasil informan recortes de precios de alrededor del 50 %. Una verificación al azar en las respectivas páginas de servicio de Starlink en cada país respalda las afirmaciones anteriores.

La situación en Estados Unidos, donde el dólar se ha disparado frente a las demás divisas, es menos clara. Una residente de Nevada afirma haber obtenido una reducción a 85 dólares (era de 110 dólares), pero la propia página de Starlink sigue mostrando un precio de suscripción mensual de 110 dólares.

Hasta ahora no se ha mencionado una reducción de la velocidad o la adición de límites en los datos (por ejemplo, en número de gigas descargados) tras las suscripciones con descuento.

Qué es Starlink y cómo funciona el internet satelital de Elon Musk, que ha llegado al Perú. | Foto: Starlink

¿Aplicará el descuento de Starlink también a Perú?

En mayo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) otorgó a la empresa Starlink Perú una concesión única para la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones por el plazo de 20 años para operar en todo el territorio nacional.

Si bien aún no se conoce la fecha exacta en la que el servicio de internet satelital del multimillonario Elon Musk arribará a nuestro país, en su página web se indica que estará disponible en el tercer trimestre de este año, por lo que podríamos asumir que llegaría entre lo que resta de agosto o en setiembre.

Teniendo esto en cuenta cabe preguntarnos, ¿aplicará la reducción en la tarifa de Starlink aquí? Y, aunque no podemos asegurarlo a ciencia cierta, es bastante probable que las operaciones se inicien con una tarifa reducida, ya que no tendría mucho sentido que solo aquí cobren el precio anterior. Esto, claro está, a menos que la compañía vuelva a elevar sus costos antes de que comience a estar disponible en Perú, algo que no parece muy probable.

¿Cuáles son las velocidades de Starlink?

El servicio estándar de Starlink promete cifras de entre 50 y 250 Mbps (con latencia de 20 a 40ms), mientras que Starlink Premium, la versión más potente, alcanzaría entre 150 a 500 mbps (con latencia de 20 a 40 ms).

¿Cuáles son las diferencias de Starlink con la fibra óptica?

El Internet satelital de Starlink basa su funcionamiento en el envío de señal de Internet a través de los satélites de órbita terrestre baja (propiedad de SpaceX, compañía que también pertenece a Musk); mientras que la fibra óptica es una tecnología utilizada para transmitir información en forma de pulsos de luz mediante cables (o hilos de fibra de vidrio).

En términos sencillos, el Internet de Starlink llega desde el cielo (satélites) y la fibra óptica gracias a los cables.