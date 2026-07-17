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Resumen

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La influenza aviar H5N1 afecta principalmente a las aves de corral y las silvestres, aunque en casos excepcionales también puede infectar a otros mamíferos y a las personas.
La influenza aviar H5N1 afecta principalmente a las aves de corral y las silvestres, aunque en casos excepcionales también puede infectar a otros mamíferos y a las personas.
/ Unsplash
Por Christian Mestanza Arquiñigo

Un brote infeccioso ha avivado nuevamente las alertas sanitarias en el país. Esta vez no se trata de un virus que afecta directamente a los humanos, sino a las aves de corral; aunque el riesgo de transmisión a personas —si bien hasta ahora no se han reportado casos en el Perú— existe. El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) ha declarado el estado de emergencia sanitaria a nivel nacional por 90 días tras confirmar un brote de influenza aviar de alta patogenicidad tipo A, subtipo H5N1, en el sector Barrio Obrero, ubicado en el distrito de San Vicente, provincia de Cañete, en Lima.

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