Para dilucidar nuestras interrogantes sobre el presente y futuro del rol de la mujer en esta materia, hablamos con dos peruanas referentes de la ciencia y nos contaron cómo fue el descubrimiento de su vocación.

“Empezó desde niña y creo que empezó a través de mi curiosidad por todo lo que estaba en la naturaleza: por qué las estrellas se alineaban en ciertas constelaciones, por qué las plantas tenían cierto olor en ciertos momentos del día, por qué los animalitos reaccionaban con ciertos estímulos”, cuenta Rosa Vásquez Espinoza, reconocida en la lista BBC100Women 2024.

Esta curiosidad la llevó a desarrollar su carrera entre la ciencia de vanguardia y el conocimiento tradicional.

Otro detalle es que gracias al juego realmente pudo cultivar su pasión por la ciencia. Siempre estuvo cerca la naturaleza en su vida, ya sea por el jardín que tenía en casa o por los conocimientos tradicionales de su familia que proviene de la Amazonía central. Esa conexión “significaba tiempo de jugar”.

Un caso similar pasó con Yulan Hernández, investigadora y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). “Desde pequeña me encantaba, o sea, el poder intentar explicar las cosas que veía en el día a día, el por qué esto se hizo así, por qué la luz y cómo funcionan estas cosas” , rememora también la doctora, española de nacimiento y que pronto terminará de tramitar la ciudadanía peruana.

Pero, claro, este camino no ha sido sencillo. Hernández menciona que antes estaba muy marcada la diferencia las carreras que podían estudiar los niñas y las niñas, “y hoy en día estas barreras como que se van tumbando un poquito”.

Además… Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia Naciones Unidas (ONU) declaró el 11 de febrero Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia en reconocimiento al papel clave que desempeñan las mujeres en la comunidad científica y la tecnología. Este 2025 se cumplen 10 años de la declaración. Además, señala la organización en su página web que se busca "promover modelos de conducta que inspiren a las niñas".

La educación, una clave para la Ciencia

En una época dominada por el fakenews en Internet, el negacionismo y la manipulación, la educación parece ser la mejor forma de resistir, educación en colegios y en casa.

“El tener buenos profesores, aunque suene tópico, es superimportante. Tuve dos profesores, una profesora de Química y un profesor de Física que les encantaba ir al laboratorio, hacer experimentos, explicar todo, y me metieron el bichito de la ciencia. Al elegir la carrera lo tuve muy claro”, explica desde su experiencia. Ahora es doctora en Ciencias Químicas y desarrolla investigaciones para tratamientos médicos.

Consideró que es “importante trabajar programas desde el colegio” que estimulen la curiosidad de niñas y niños.

Pero la educación no solo está en las aulas. Esto es algo que lo tuvo muy claro la familia de la doctora Rosa Vásquez Espinoza, y su mamá fue clave en formarla como investigadora.

“Mi mamá siempre me impulsaba a leer un poquito más. Si no sabía, y ella tampoco tenía las respuestas, me decía ‘Búscalo, búscalo en el libro’ (en ese momento el Internet recién empezaba a surgir)”, recuerda.

Por un lado, su mamá le enseñó lo que significaba la investigación, “a entender que la Ciencia daba tantas respuestas, pero generaba aún más preguntas, y era como una curiosidad insaciable”. Su abuela le enseñó la conexión con la naturaleza, y “cuando se mudaron a la ciudad (Lima), ella cargó todo ese conocimiento, hizo su pequeño jardincito, con todas sus plantitas”, jardín donde descubrió la curiosidad por las ciencias naturales.

Rosa Vásquez Espinoza Y Yulan Hernández nos muestran sus experiencias que las llevó a seguir la ciencia. (Foto: @rosavespinoza / PUCP)

Proyectos que siguen avanzando

Las dos investigadoras continúan su trabajo. Hoy Yulan Hernández desarrolla un nuevo método en los laboratorios de la PUCP para el tratamiento de cáncer colorrectal, y que está inspirado en su tesis doctoral. El proyecto ha recibido financiamiento de Concytec.

Se trata de la detección del antígeno carcinoembrionario (CEA). “Lo que ocurre es que todos tenemos una pequeña cantidad y lo que queremos es cuantificar, ver que tengamos un nivel más alto de lo habitual. Lo que nosotros queremos no solo es ver si hay o no hay”, explica.

Este método permitirá determinar varios niveles de la enfermedad. Las pruebas que se realizan son como los test para detectar covid-19, o del embarazo, y el resultado se analiza en una caja especial que ha diseñado su equipo donde se puede tomar una fotografía incluso usando un celular. “Lo que hacemos es cuantificar los píxeles que nos dan, básicamente cuál es la intensidad que se ha marcado”, indica. Esto se realiza a través de un software.

Por otro lado, la investigadora Rosa Vásquez Espinoza indicó que continúa su proyecto el desarrollo del primer mapa de distribución de las abejas sin aguijón, con la intención de entender el impacto de la desforestación y el cambio climático.

También nos adelantó un nuevo trabajo que consiste en la regeneración de una zona degradada, impactada, por incendios, pero usando plantas nativas. “Aunque suene un poco ilógico, la reforestación en la selva no siempre se hace con plantas nativas, lo cual interrumpe mucho el ecosistema, pero lo estamos haciendo con las comunidades”, indicó. Además, está usando cámaras trampa y otras tecnologías para poder regenerar poblaciones de animales vulnerables.

Así, pues, la ciencia es muy amplia, son muchas las disciplinas en donde se puede trabajar, ya sea en la medicina, química, biología, ingeniería, física, matemáticas, etc., con más espacio para las mujeres. “Me emociona imaginar lo que se puede hacer a futuro con más mujeres y niñas del Perú. El talento es infinito y creo que la mujer peruana tiene una resiliencia y una creatividad única”, comentó la científica galardonada por la cadena BBC.

En tanto, Hernández le dejó un mensaje a las niñas que sienten vocación por la ciencia: “no se pongan límites, sigan sus sueños, si en realidad lo que les gusta es la ciencia, la tecnología, las ingenierías, que nadie les diga que no pueden”, dijo la investigadora, a propósito de esta fecha, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia.