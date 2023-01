El número de proyectos de personas virtuales en los que se ha embarcado la compañía china Baidu desde el 2021 se ha duplicado. Gracias al avance de la tecnología, el costo de estos trabajadores se ha reducido hasta en un 80 %, de acuerdo a los datos recogidos por la cadena de noticias CNBC.

Baidu es el equivalente chino de Google. Su motor de búsqueda es el más utilizado por aquellos usuarios que navegan por internet en el gigante asiático.

Según las proyecciones del citado medio, el precio de los empleados virtuales oscila desde los algo menos de 2.800 dólares que cuesta una representación de una persona en dos dimensiones hasta los algo más de 14.300 dólares de quienes optan por un trabajador digital en 3D.

Relativamente frecuentes en EEUU, su expansión por China lleva a Baidu a pronosticar que el sector de las personas virtuales crecerá a razón de un 50% anual hasta 2025.

Empresas del rubro financiero, los idiomas, el turismo, entre muchos otros más tienen cada vez un mayor interés en esta tecnología. Y cómo evitarlo, si estos seres humanos digitalizados se valen ya de herramientas como el aprendizaje profundo propio de la IA para aprender lo máximo de cada interacción.

Las ventajas de estos seres ficticios pueden ser bastante evidentes para las compañías: los asistentes virtuales no se cansan, no cobran salarios y no se organizan para pedir mejoras laborales. La desventaja, claro está, es que estamos ante un servicio más rígido y una capacidad de improvisación casi nula.