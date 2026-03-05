Las principales asociaciones de empresas tecnológicas criticaron este miércoles que el Departamento de Defensa de Estados Unidos designe a Anthropic como un “riesgo para la cadena de suministro” del país por una “disputa de contrato” y alertaron de que ese “precedente” puede socavar la innovación en inteligencia artificial (IA).

El Consejo de la Industria de la Tecnología de la Información (ITI), la Asociación de la Industria de Computación y Comunicaciones (CCIA), la Asociación del Software y de la Industria de la Información (SIIA), TechNet y la Alianza del Software (BSA), que aglutinan a Siete Magníficas de EE.UU. y a otros cientos de empresas, remitieron hoy sus preocupaciones a la Casa Blanca.

El ITI, en una carta dirigida al secretario de Defensa, Pete Hegseth, critica su “consideración de imponer una designación de riesgo para la cadena de suministro en respuesta a una disputa de contrato”, algo que aboga por resolver mediante más negociaciones o la selección de proveedores alternativos, como marca la ley, y no a través de una medida de emergencia.

Ese tipo de medidas “existen para emergencias genuinas y habitualmente se reservan para entidades que han sido designadas como adversarios extranjeros”, especifica el grupo en la carta, recogida por CNBC.

Las otras asociaciones firmaron una carta conjunta dirigida al presidente, Donald Trump, en la que explican que imponer la designación a una gran empresa estadounidense de IA ha “generado una ola de incertidumbre en toda la industria”, pero especifican que no les preocupa tanto el “tratamiento de una empresa” como el “precedente” que sienta.

Tratar a una empresa tecnológica estadounidense “como un adversario extranjero, más que un activo”, dicen los grupos en una carta abierta, “tendrá un efecto paralizador en la innovación de EE.UU.” y alentará a China a exportar su “IA respaldada por su propio gobierno para impulsar sus propias ambiciones militares y económicas”, advierten.

En las dos cartas, que no nombran a Anthropic, las tecnológicas instan al Gobierno a utilizar los cauces habituales para resolver una disputa de contratos, de manera que se sigan incentivando la competitividad entre varias empresas que buscan obtener un contrato federal.

Además, la CCIA, SIIA, Technet y BSA aseguran que la industria tecnológica estadounidense “está lista para proveer al Departamento de Guerra y otras agencias federales con las herramientas más poderosas del mundo para su seguridad nacional y defensa”.

El pulso entre Anthropic y el Pentágono, que se saldó el viernes pasado con un veto a las contrataciones de la empresa a nivel federal, se centró en las condiciones que la firma de IA ponía para limitar el uso de su tecnología y recibir garantías de que no se usará para espiar a estadounidenses o para el uso de armas completamente autónomas.

Tanto Anthropic como OpenAI, que el mismo viernes anunció un acuerdo con Defensa para el uso de sus modelos de IA en redes clasificadas, han criticado el uso de la designación de riesgo para la cadena de suministro por parte del Gobierno en la disputa.