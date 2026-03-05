Escuchar
Empresas tecnológicas advierten que medida contra Anthropic puede afectar la innovación en IA. (Foto: AFP)
Por Agencia EFE

Las principales asociaciones de empresas tecnológicas criticaron este miércoles que el Departamento de Defensa de Estados Unidos designe a Anthropic como un “riesgo para la cadena de suministro” del país por una “disputa de contrato” y alertaron de que ese “precedente” puede socavar la innovación en inteligencia artificial (IA).

