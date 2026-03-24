Resumen

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La venta de televisores aumenta considerablemente en la época del Mundial. (Foto: Samsung)
La venta de televisores aumenta considerablemente en la época del Mundial. (Foto: Samsung)
Por Redacción EC

El hincha peruano enciende la pantalla para no perderse la fiesta global del fútbol. Según un estudio reciente de Publicis Business Intelligence, 7 de cada 10 peruanos eligen una segunda selección favorita cuando la propia no participa, y el 95% de sus decisiones de compra cotidianas están influenciadas por las emociones, que impulsan consumo, conversación y rituales que trascienden el marcador.

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