El hincha peruano enciende la pantalla para no perderse la fiesta global del fútbol. Según un estudio reciente de Publicis Business Intelligence, 7 de cada 10 peruanos eligen una segunda selección favorita cuando la propia no participa, y el 95% de sus decisiones de compra cotidianas están influenciadas por las emociones, que impulsan consumo, conversación y rituales que trascienden el marcador.

Con un perfil hiperconectado y emocionalmente activo, los fanáticos aguardan con expectativa la próxima edición de los Cyber Days Perú para aprovechar promociones especiales en dispositivos electrónicos y equipamiento deportivo. Categoría que, con un gasto estimado de $2.03 mil millones, representa el mayor segmento de inversión dentro del e-commerce, según la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (CAPECE).

Este año se espera que el efecto mundialista en el consumo local aumente la demanda de productos tecnológicos, como smartphones, computadoras y dispositivos electrónicos. Además, como el 74% de los peruanos sigue los partidos con una segunda pantalla activa y el 52% comenta en tiempo real vía redes sociales o WhatsApp, el canal digital conversacional se convierte en el terreno más fértil para conectar con el aficionado en su momento de mayor atención.

“El aficionado deportivo peruano ya no solo compra en los CyberDays: espera ser acompañado en todo su recorrido, desde que recibe una oferta personalizada por WhatsApp hasta que llega su camiseta favorita con un mensaje de seguimiento en tiempo real. La tecnología omnicanal es lo que transforma una transacción así en una experiencia”, asegura Agustín Rodríguez, gerente de ventas para Cono Sur de Infobip.

Antes de comprar el fan quiere ser escuchado

En la época mundialista, el consumo se mueve dentro de una temporada completamente emocional, donde cada momento impulsa decisiones, desde la compra anticipada de camisetas hasta las bebidas y snacks que acompañan la experiencia en los partidos. Sin embargo, las marcas aún no están aprovechando esa ventana. Así lo evidencia el Sports Fan Engagement Report de Infobip, que revela que el 55% de los fans no recibe comunicaciones relevantes de las marcas que siguen, y el 66% se siente desconectado por mensajes genéricos e indiferenciados. Entre los menores de 35 años, ese dato escala al 81%.

La tecnología puede cerrar esa brecha, y hay evidencia concreta de que los fans están dispuestos a recibirla. En este sentido, el reporte destaca que el 77% de los fanáticos desea recibir ofertas y descuentos exclusivos. Al mismo tiempo, el 78% desearía acceder a contenido exclusivo, acceso anticipado a entradas o merchandising por medio de WhatsApp u otros canales de mensajería porque no buscan solo información, quieren pertenecer a través de experiencias digitales personalizadas.

“En los CyberDays los consumidores estarán especialmente receptivos a todo lo relacionado con el Mundial, por eso, si los retailers crean experiencias con ofertas y promociones digitales interactivas, personalizadas y alineadas con lo que los aficionados realmente desean, las marcas pueden convertir una compra habitual en conexiones significativas y duraderas, porque ese vínculo emocional es, en última instancia, el mayor motor de consumo”, concluye el ejecutivo de Infobip.