El acceso a internet ha traído numerosas ventajas, pero el costo de conexión puede variar significativamente dependiendo del país en el que se contrate el servicio.

Según un informe publicado el 14 de marzo por Cable.co.uk, un sitio web de comparación de precios que ha analizado los costos de internet de banda ancha fija en 219 países, las rentas mensuales más económicas en el mundo son de alrededor de US$ 2,30, mientras que las más costosas pueden alcanzar los US$ 383,79.

Más costosos

Los países con los precios más altos a nivel global son principalmente africanos, encabezados por Burundi con una renta mensual promedio de US$ 383,79, seguido de Surinam (US$ 269,44), Zimbabue (US$ 201,00), las Islas Turcas y Caicos (territorio británico de ultramar) (US$ 199,00) y la República Democrática del Congo (US$ 193,46).

Más baratos

Por otro lado, Sudán es el país con el costo promedio más bajo, con una renta de US$ 2,30. Le siguen Kazajistán (US$ 5,11), Moldavia (US$ 7,03), Bielorrusia (US$ 7,34) y Rumanía (US$ 7,57).

/ cable.co.uk/

Latinoamérica

En Latinoamérica, los precios más asequibles para contratar internet de banda ancha fija se encuentran en Colombia, Argentina y Paraguay.

Los hogares argentinos, por ejemplo, pagan alrededor de US$ 16,8 al mes por este servicio, mientras que los uruguayos pagan casi tres veces más por el mismo servicio. En México, el precio promedio es de US$ 31,00 y en Perú es de alrededor de US$ 26,2. No obstante, Colombia ofrece la tarifa más accesible en la región, con un costo promedio de banda ancha fija que no supera los US$ 15 mensuales. A nivel mundial, Perú ocupa el puesto 56 en la lista.

Los autores del informe señalan que no es sorprendente que las naciones más avanzadas y desarrolladas tengan precios de banda ancha más altos, ya que las ganancias y la inversión en nuevas tecnologías suelen estar a la vanguardia.

“Sin embargo, es interesante que la banda ancha más barata del mundo tiende a estar en los países de Europa del Este y la CEI. Estos países tienden a tener algunas de las infraestructuras más avanzadas (alto porcentaje de cobertura FTTP de fibra completa) y, de alguna manera, pueden ofrecerla a los usuarios a precios muy bajos”, señalan.

“En cierto modo, borra la noción de que regiones como Europa Occidental y América del Norte pagan más debido al costo de implementar nuevas tecnologías y, de hecho, apunta más fácilmente a la idea de que las personas en estos países están obligadas a pagar más simplemente porque pueden”, añaden.