La inteligencia artificial (IA) aún no está provocando una ola masiva de desempleo, pese a las advertencias sobre su potencial impacto en el mercado laboral, según un estudio publicado por la empresa Anthropic que analiza el uso real de estos sistemas en entornos profesionales.

La investigación, elaborada por los economistas Maxim Massenkoff y Peter McCrory, introduce el concepto de “exposición observada”, una métrica que mide qué tareas están siendo efectivamente realizadas por modelos de IA, en lugar de las que podrían automatizarse en teoría. Para ello, los autores analizaron datos de uso del chatbot Claude en contextos laborales.

Los resultados muestran una brecha significativa entre la capacidad teórica de la IA y su uso real. En áreas como informática y matemáticas, por ejemplo, los modelos de lenguaje podrían ejecutar hasta el 94 % de las tareas asociadas a esas profesiones, pero en la práctica solo realizan alrededor del 33 %, según el estudio.

Los investigadores señalan que esta diferencia se explica por múltiples barreras, entre ellas restricciones legales, necesidad de verificación humana e integración limitada con los sistemas informáticos de las empresas, lo que frena la automatización de muchas tareas.

Según el análisis, los empleos con mayor exposición actual a la IA son los de programadores informáticos (74,5 %), personal de atención al cliente (70,1 %) y trabajadores dedicados a la introducción de datos (67,1 %). En cambio, cerca del 30 % de los trabajadores —como cocineros, mecánicos, socorristas o camareros— presenta exposición nula, ya que sus funciones requieren presencia física.

El estudio también señala que los trabajadores más expuestos suelen tener niveles educativos más altos, ingresos promedio un 47 % mayores y una probabilidad un 16 % mayor de ser mujeres, lo que sugiere que la automatización podría afectar principalmente a profesionales cualificados como analistas financieros, abogados o desarrolladores.

Pese a ello, los autores indican que desde la aparición de ChatGPT a finales de 2022 no existe evidencia estadística de un aumento sistemático del desempleo en los sectores más expuestos a la IA. El efecto, según el informe, es “indistinguible de cero”, aunque se proyecta que estos empleos crecerán a un ritmo menor en la próxima década.

El análisis advierte, sin embargo, que el impacto de la inteligencia artificial podría manifestarse de forma gradual, similar a otros cambios estructurales como la expansión de internet o la globalización, por lo que sus efectos sobre el empleo podrían tardar años en hacerse plenamente visibles.

Cabe señalar que la investigación midió el uso de Claude, no el de la inteligencia artificial en el conjunto de la economía, lo que constituye una limitación si se pretende extrapolar sus conclusiones al ámbito real del mercado laboral.