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Resumen

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Imagen creada por inteligencia artificial.
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Por Agencia Europa Press

Un equipo internacional liderado por el Centro de Astrobiología (CAB), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), ha detectado por primera vez azúcar en el medio interestelar, la región del espacio ubicada entre estrellas dentro de una galaxia.

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