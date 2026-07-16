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Resumen

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El meteorito pasó por un proceso desconocido hasta ahora. (Foto: seti.org)
El meteorito pasó por un proceso desconocido hasta ahora. (Foto: seti.org)
Por Agencia Europa Press

Expertos del Instituto SETI y del Centro de Investigación Ames de la NASA en Silicon Valley, ambos en Estados Unidos, han encontrado hallazgos inesperados en el meteorito que impactó en una casa en Nueva Jersey (Estados Unidos), tal y como se publica en la revista ‘Science Advances’.

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