ENTREVISTA | “Debemos entender que la tecnología hace la vida fácil”

En enero cumplió un año al frente de la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Aunque queda mucho trabajo por hacer, Marushka Chocobar es optimista sobre el reto de convertir al Perú en un país digital. El Comercio conversó con ella para conocer más la labor de la secretaría y su impacto sobre los ciudadanos.



— ¿QUÉ LABOR HACE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DIGITAL?

Se creó hace dos años, pero su historia se remonta a hace más de 10 años, cuando se decide que en el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) estas áreas se separen. Entonces, se crea la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (Ongei), que estaba adscrita a la PCM. En estos años, se ha avanzado bastante y ahora, como la secretaría, se han enfocado los esfuerzos en desarrollar una regulación potente sobre la que nos permita construir lo que buscamos.

— ¿QUÉ SE HA CONSEGUIDO EN CUANTO A REGULACIÓN?

El Perú es uno de los primeros países en tener una ley de firmas digitales, lo que nos pone a la vanguardia en esos temas. La firma digital le da credibilidad y respaldo legal a un documento digital. En lugar de colocar la rúbrica sobre un papel, se coloca una clave legitimada y validada en una base de datos oficial, y así se le da validez legal al documento. Pero para tener validez en los procesos de la administración pública había que cambiar el marco regulatorio.

— CLARO, PORQUE SI NO HAY UNA NORMA QUE OBLIGUE A SU IMPLEMENTACIÓN Y USO, DE POCO SERVIRÍA…

Así es. La regulación es fundamental para asegurar que los procesos en el interior de las entidades públicas se cumplan, sobre todo cuando tienen que ver con entornos digitales que no todo el mundo maneja, que parecen complejos, pero que no lo son en realidad. Hace algunos años se inició el esquema para que las entidades públicas operen entre sí, para facilitarle la vida al ciudadano. Pero nos faltaba poner esto en la agenda de todos los peruanos, no solo en la del Estado. Se ha avanzado mucho en la regulación, se empezó a diseñar una estrategia de interoperabilidad y hemos tenido espacios de mejora.

— ¿CÓMO LA ONGEI SE CONVIERTE EN ESTA SECRETARÍA?

Una de las principales recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para la incorporación del Perú es que el Gobierno Digital se coloque dentro del centro del Gobierno, es decir la PCM y el Ministerio de Economía. Por ello la Ongei es absorbida por la Secretaría de Gobierno Digital desde enero del 2017 para brindarle un fortalecimiento institucional. El mundo digital es transversal a todos los aspectos sociales y nos permitirá convertirnos en un país que ya no sea subdesarrollado, sino en uno productivo, eficiente. Nuestros indicadores macroeconómicos nos acompañan ya más de 20 años y estamos en una buena época para darle el paso al despliegue de la tecnología.

— ¿CUÁNTO HAN AVANZADO?

En el 2017 se lanzan dos normas muy importantes: los decretos legislativos 1310 y 1246. Este último, sobre todo, establece la estrategia de interoperabilidad del Estado, la obligación a las entidades públicas de intercambiar información de manera ordenada. Para ello se usará una mesa donde todas las entidades que generen información o administren información que los ciudadanos necesiten puedan atender en menos tiempo. Luego, se aprueba la Ley de Gobierno Digital, y desde allí hemos bosquejado conceptos como el de identidad digital, domicilio digital, economía digital, etc. Hoy tenemos 23 entidades que interoperan en su sistema de trámite documentario, a través de documentos digitales y mesas de partes digitales. La tecnología está desplegada, las pruebas están hechas y ya estamos en marcha blanca en algunos ministerios y entidades.

— ¿QUÉ FALTA PARA AGILIZAR LOS PROCESOS?

Que la contraloría deje de pedir papeles físicos. Hay predisposición y es cuestión de coordinar con los órganos de control interno de las instituciones. También, modificar las normas internas de las instituciones que aún exigen el uso de papel físico. Finalmente, el cambio cultural. Cómo el usuario logra apreciar la importancia de la tecnología en su vida.

— ¿CÓMO HACERLE ENTENDER A LA GENTE QUE LO DIGITAL PUEDE BENEFICIARLO?

Hay que preguntarles si les gustaría hacer clic en el celular y descargar el certificado de estudios de su hijo en un colegio público; o que puedas usar el smartphone para descargar tu certificado de antecedentes penales en tiempo real y que esa imagen digital tenga valor. Necesitamos promover en la ciudadanía que el uso de la tecnología puede hacerte la vida más fácil y que se requieren inversiones para eso.