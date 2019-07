Error de Google Maps provoca que comentarios de negocios desaparezcan

En la última semana, más o menos, usuarios se han estado quejando de que las revisiones en los listados locales en Google Maps están desapareciendo.

Algunas empresas notan que una o dos reseñas desaparecen, mientras que otros notan que todas sus reseñas simplemente ya no están en Google Maps.

Algunos usuarios señalan que el problema está relacionado con el lanzamiento de nombres cortos y que eliminarlos devolvería las reseñas a su antigua ubicación.

Joy Hawkins, usuario de Google Maps, escribió en los foros de búsqueda local lo siguiente:

"Quería informarles sobre un problema de tendencia actual que está causando que las personas pierdan comentarios en Google. Hemos visto muchos informes de negocios perdiendo comentarios cada día recientemente. Sterling Sky (mi compañía) perdió uno y muchos de nuestros clientes. Google está al tanto del problema y actualmente los estoy esperando para confirmar si necesita ponerse en contacto con el servicio de asistencia de GMB para que lo solucionen o si pueden solucionarlo para todos al mismo tiempo. Mantendré este hilo actualizado cuando escuche la respuesta".

Joy agregó: "Un usuario en el foro de Google My Business eliminó su nombre corto dentro de GMB y las reseñas regresaron. Es posible que desee considerar intentarlo".

No se sabe si eso está relacionado o no, Google My Business está y ha estado muy mal.

De todos modos, no se ha visto avances con este problema, pero se sabe que el equipo de Google My Business se ha retrasado en el manejo de las solicitudes de asistencia.