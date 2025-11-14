¿Es el cometa 3I/Atlas una nave extraterrestre? Hasta ahora la NASA no lo ha admitido

La NASA no ha admitido que el 3I/Atlas sea una nave “con tripulantes no humanos”, pese a que así lo afirman diferentes publicaciones en redes sociales que se hacen eco de la teoría de la conspiración que afirma que este objeto interestelar tiene origen extraterrestre.

Mensajes en redes sociales aseguran que la NASA ha admitido que el objeto interestelar bautizado como 3I/Atlas no es un cometa.

“La NASA lo confirma: el 3I/ATLAS podría tener tripulantes no humanos”, se lee en los mensajes, que vienen acompañados de un video en el que aparecen una nave no terrestre y en su interior unos seres azules al mando.

En los mensajes también se dice que “según los datos más recientes, dentro de esta masa brillante podría ocultarse tecnología no humana”.

HECHOS: No hay ninguna evidencia que demuestre que la NASA haya admitido que el objeto interestelar conocido como 3I/Atlas sea una nave tripulada por individuos extraterrestres. Tanto en su página en internet como en sus redes sociales, la agencia espacial estadounidense sigue refiriéndose a 3I/Atlas con el citado término.

Una afirmación sin rastros

No hay rastro de esa información en la página web de la NASA o en sus redes sociales. En todas las publicaciones relacionadas con el objeto interestelar 3I/Atlas se le menciona siempre como el cometa 3I/Atlas, como puede verse en su web.

Tampoco hay informaciones en medios de comunicación ni en el archivo de informaciones de la Agencia EFE, EFEData.

Por su parte, la Agencia Europea del Espacio (ESA) también se refiere al objeto interestelar como cometa 3I/Atlas tanto en su página en internet como en sus redes sociales.

Una señal de radio lo confirma

La confirmación más reciente de que se trata de un cometa ha llegado de un observatorio en Sudáfrica que detectó la primera señal de radio proveniente del objeto interestelar.

La publicación de la noticia ha creado un creciente revuelo de la comunidad conspiranóica que asocia la señal captada por el observatorio MeerKAT, en Sudáfrica con una transmisión emitida por una inteligencia alienígena.

En realidad se trata de un patrón de radiofrecuencia observado por las antenas del radiotelescopio MeerKAT, que detectó “una absorción de OH en las líneas de 1665 MHz y 1667 MHz” como puede leerse en una reciente publicación profesional de astrónomos The Astronomer’s Telegram.

Cuando un cometa se aproxima al Sol, el calor hace que el hielo que contiene se evapore directamente. Durante este proceso, algunas moléculas de agua se rompen y liberan radicales de hidroxilo (OH). Estas moléculas de OH pueden absorber ciertas frecuencias de ondas de radio, lo que produce la absorción observada en ese rango del espectro.

El científico de la ESA Michael Küppers señala a EFE Verifica que “la reciente detección de líneas espectrales de OH, producto de la disociación del agua, en longitudes de onda de radio (18 cm) confirma la presencia de agua como molécula principal en la cola del objeto interestelar 3I”.

Este es el recorrido de 3IAtlas a través de nuestro sistema solar.

El agua en 3I/Atlas ya había sido descubierta previamente mediante telescopios terrestres y el Telescopio Espacial James Webb, explica Küppers a EFE Verifica, quien asegura que “esta nueva observación constituye una prueba más de que 3I es un cometa proveniente de un sistema estelar lejano”.

En esencia, es similar a los cometas del sistema solar con algunas diferencias en su composición que “pueden explicarse por las condiciones de formación (por ejemplo, la temperatura) en su sistema estelar, que difieren de las de nuestro sistema solar”, añade Küppers.

¿Qué se sabe del cometa 3I/Atlas?

El cometa 3I/ATLAS es el tercer objeto interestelar detectado en las cercanías del sistema solar, tras ʻOumuamua en 2017 y 2I/Borisov en 2019.

Su órbita hiperbólica confirma que proviene de fuera del sistema solar, y fue identificado el 1 de julio de 2025 por el telescopio ATLAS, en Chile. Su nombre responde a sus descubridores, la designación I por interestelar y el número 3 por ser el tercer visitante de este tipo.

La ESA estima que mide entre cientos de metros y pocos kilómetros, y viaja a unos 210.000 km/h, la velocidad más alta registrada para un objeto de paso por el sistema solar. Se calcula que tiene miles de millones de años y su trayectoria lo llevará a pasar a unos 240 millones de kilómetros de la Tierra y a 30 millones de kilómetros de Marte.

Desinformación relacionada con el cometa

Las teorías que atribuyen un origen extraterrestre a ʻOumuamua y ahora al cometa 3I/ATLAS han sido descartadas por la NASA, la ESA y la comunidad científica. Desde que se anunció su llegada en julio de 2025, el interés por el objeto ha generado una oleada de desinformación en redes sociales, con imágenes y videos manipulados o creados con inteligencia artificial.

Entre los contenidos falsos circulan afirmaciones de que el cometa es una construcción alienígena o que podría chocar con la Tierra, algo negado por la NASA, que descarta cualquier riesgo. La agencia no ha reconocido en ningún momento que 3I/ATLAS no sea un cometa, y no existe evidencia seria en medios o fuentes oficiales que respalde esas teorías.

Por tanto, la NASA no ha admitido que el objeto interestelar 3I/Atlas no sea un cometa y tenga un origen extraterrestre. No hay rastros de esta afirmación en su página de internet ni en sus redes sociales. Tampoco hay noticias en este sentido en ningún medio de comunicación fiable.